阪神の森下翔太（25）が14日、兵庫・西宮市内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、今季の年俸7800万円から2倍以上となる1億3200万円増の2億1000万円でサインした。入団4年目での2億円到達は、2008年のダルビッシュ（パドレス）、16年の大谷（ドジャース）の2億円を超える額での契約更改となり、「良い提示をしてもらいました」と納得の表情を見せた。

今季は全143試合に出場し、打率.275、23本塁打、89打点。本塁打、打点でキャリアハイの成績を残し、ベストナイン、ゴールデングラブ賞などを受賞した。2年ぶりのリーグ優勝に貢献し、DeNAとのCSファイナルステージでは、3試合で打率.667、1本塁打、3打点でMVPと、チームを牽引した。「これまでファームに落ちた経験もあったけど、143試合に出て日本シリーズにも出してもらった。プロ野球選手というサイクルの中でプレーできたなと思う」と胸を張った。

対戦するセ5球団の中で、対戦打率.333、6本塁打の巨人を最もカモにした。さらに出塁率.394、長打率.625など、いずれも最もいい成績を叩き出しているのだから、巨人の阿部監督に足を向けて寝られないのではないか。

森下は中大から22年ドラフト外れ1位で阪神に入団すると、1年目は10本塁打、41打点で日本一に貢献。昨季は16本塁打、73打点と年々成績を伸ばしており、中大の先輩にあたる阿部監督も唇をかむしかない。

巨人の関係者がこう言った。

「阿部監督は『外れ1位なんだから、最初に指名していれば、森下を取れたんだよな……』と漏らしています。この年のドラフトは、編成面など全権を持っていた原監督の時代。阿部監督は当時、一軍作戦兼ディフェンスチーフコーチ。23年は一軍ヘッド兼バッテリーコーチに就任することが決まっていたが、ドラフト1位の選手を決められる立場ではなかった。同年オフ一軍監督に就任した際、同じ中大の後輩投手・西舘を1位指名しているだけに、あと1年早く監督になっていれば、森下を1位で指名できたのに……ということかもしれません」

ちなみに、22年のドラフトは、浅野の1位指名で阪神と競合し、巨人の原監督が当たりクジを引いている。

森下は来年3月のWBC出場への意欲も見せた。侍ジャパンでは中堅の守備にも取り組んでおり、「出るだけではなく活躍したい」と力強かった。

今最も勢いに乗る25歳。阿部巨人サマサマである。

日刊ゲンダイで毎秋恒例「ドラフト選手の家庭の事情」（2022年版）では、森下の家庭をピックアップ。父に話を聞くと、「マイホームの購入も野球ありきでした」と、その英才教育を赤裸々に教えてくれた。

