¡¡µð¿Í¡¦°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¡Ê46¡Ë¤ÎÈ¯¸À¤¬ÇÈÌæ¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
°¤Éôµð¿Í¤ÎµßÀ¤¼ç¸õÊä ¥É¥é1ÃÝ´ÝÏÂ¹¬¤Î¸¶ÅÀ¤ò²¸»Õ¤¬ÌÀ¤«¤¹¡Ö¹¥ÂÇ¼Ô¤È¾¡Éé¤·¤¿¤¯¤Æ»Ø¼¨¤òÌµ»ë¡×
¡ÔÌÜÀè¤Î¾¡Íø¤·¤«¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤«¤³¤Î´ÆÆÄ¤Ï¡Õ
¡Ô¾¡Íø¤òÂè°ì¤ËÀï¤¦¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡Õ
¡Ô¾¡¤Á¤Ë¹´¤ë¤Î¤ÏÍý²ò¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢2·³¤«¤é¾å¤¬¤Ã¤ÆÍè¤¿Áª¼ê¤ò¤â¤¦¾¯¤·¤À¤±¿ÉÊú¶¯¤¯µ¯ÍÑ¤·¤ÆÄº¤¤¿¤¤¡Õ
¡¡¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤â»¿ÈÝ¤¬Æþ¤êÍð¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢13Æü¤Ë½Ð±é¤·¤¿¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤Ç¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¸À¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£
¡Ö°é¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Î¾ì¹ç¤Ï¾¡¤¿¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£°é¤Æ¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤¿¤éÂ¿Ê¬¡¢ºÇ²¼°Ì¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¡×
¡Ö¤½¤³¤ò¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤âÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤«¤Ê¤¤¤È¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤êÉé¤±¤ë¤è¤ê¤Ï¾¡¤Ã¤¿Êý¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡£¡Ê°ì·³¤ÏÁª¼ê¤ò°éÀ®¤¹¤ë¡Ë¤½¤¦¤¤¤¦¾ì½ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤òÍý²ò¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¾¡¤Ä¤¿¤á¤Ë¤È¤³¤Á¤éÂ¦¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡°ìÏ¢¤ÎÈ¯¸À¤ò¡È°éÀ®Êü´þ¡É¤È¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢µð¿ÍOB¤Î¹â¶¶Á±Àµ»á¤Ï¤³¤¦¸À¤¦¡£
¡Ö°ì·³¤Ï¾¡Íø¤òÄÉµá¤·¡¢Áª¼ê°éÀ®¤ÏÆó·³¤Ë°Ñ¤Í¤ë¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤Ï¡¢ÀµÏÀ¤Ç¤Ï¤¢¤ë¡£¤¿¤À¡¢ÃæÄ¹´üÅª»ëÌî¤ËÎ©¤Æ¤Ð¡¢¤³¤ì¤È¸«Äê¤á¤¿¼ã¼ê¡¦Ãæ·øÁª¼ê¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢Í¥ÀèÅª¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÍ¿¤¨¡¢·Ð¸³¤òÀÑ¤Þ¤»¤ë¤³¤È¤ÇÈôÌöÅª¤ËÀ®Ä¹¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¹¤¬¤ë¤Î¤â³Î¤«¡£¤½¤¦¤ä¤Ã¤ÆÀïÎÏ¤ò½Û´Ä¤·¤Ê¤¤¤È¡¢¾ï¤ËÍ¥¾¡¤òÁè¤¦¤è¤¦¤Ê¥Á¡¼¥à¤Ï¤Ä¤¯¤ì¤Ê¤¤¡£°ì·³¤Î´ÆÆÄ¤Ë¤Ï¤½¤¦¤·¤¿»ëÅÀ¤âÀäÂÐ¤ËÉ¬Í×¤Ç¡¢¡È°é¤Æ¤Ê¤¬¤é¾¡¤Ä¡É¤È¤¤¤¦Æñ¤·¤¤Ì¿Âê¤ËÄ©¤àµ¤³µ¤Ï¤ä¤Ï¤ê»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÍß¤·¤¤¡£»ä¤¬Åê¼ê¥³¡¼¥Á¤È¤·¤Æ»Å¤¨¡¢¡ÈÃÏ¹ö¤Î°ËÅì¥¥ã¥ó¥×¡É¤ò¤ä¤êÀÚ¤Ã¤¿Âè1¼¡À¯¸¢¤ÎÄ¹ÅèÌÐÍº´ÆÆÄ¤Ë¤Ï¤½¤Î³Ð¸ç¤È²æËý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤Î¤È¤Ä¹Åè´ÆÆÄ¤¬¡ØÁª¼ê°éÀ®¤Ê¤ó¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¾¡¤Æ¤Ê¤¤¡Ù¤È¸À¤Ã¤¿¤é¡¢Áª¼ê¤¬É¬»à¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥Õ¥¡¥ó¤âµð¿Í¤È¤¤¤¦¥Á¡¼¥à¤ÎÌÀ¤ë¤¤¾ÍèÁü¤òÉÁ¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×
¡¡¼ÂºÝ¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¤Ï¡Ô¿®Ç°¤ÎÌµ¤¤´ÆÆÄ¤Ç¤Ïµð¿Í¤ÎºÆÀ¸¤ÏÌµÍý¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤¹¤ì¤ÐÌÀÆü¤Ë·Ò¤¬¤ëÇÔÀï¤Ï¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤ë¡Õ¡Ô¤½¤Î°Ù¤Ë¤Ï¼ºÇÔ³Ð¸ç¤Ç¿·ÀïÎÏ¤òÀÑ¶Ëµ¯ÍÑ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£ºÇ°¤ÏÍî¤ÁÌÜ¤Î¥í¡¼¥È¥ë¤ËÍê¤Ã¤ÆÉé¤±¤ë¤³¤È¡¢¤Ê¤ó¤Î²ÄÇ½À¤âÀ¸¤Þ¤Ê¤¤¡Õ¡Ô2¡Á3Ç¯¤Ï²æËý¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£¤½¤Î´Ö¤ÏCS3°ÌÁÀ¤¤¤Ç°éÀ®¤Ë¥·¥Õ¥È¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÂå¤ï¤ê¡¢²«¶â´ü¤òÃÛ¤±¤ë¥Á¡¼¥à¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤ß¤»¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ó¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¡¢°¤Éô¿µÇ·½õ¤Î¤³¤È¸«Ä¾¤¹¤Î¤À¤¬¡Õ¤Ê¤É¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤â¤¢¤ë¤Î¤À¡£
¡Ö¼ã¤¤»þ´Ö¤¬¤¹¤´¤¯¥à¥À¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¡×
¡¡º£µ¨¡¢Í¥¾¡¤·¤¿ºå¿À¤Ë15¥²¡¼¥à¤ÎÂçº¹¤ò¤Ä¤±¤é¤ì3°Ì¤ËÄÀ¤ó¤À°¤Éô´ÆÆÄ¤ÏÍèµ¨¡¢3Ç¯·ÀÌó¤ÎºÇ½ªÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡£¼«¿È¤¬¡Ö¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Ï¾¡¤¿¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤¦ÄÌ¤ê¡¢²¾¤Ë2Ç¯Ï¢Â³V°ï¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢¿ÊÂàÌäÂê¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¥Á¡¼¥à¼þÊÕ¤Ç¤Ï¡Ö¾¾°æ½¨´î´ÆÆÄÃÂÀ¸¡×¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¡¢Íè¥ª¥Õ¤Î½¢Ç¤¤¬´ûÀ®»ö¼Â¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£°¤Éô´ÆÆÄ¤¬¡ÖÍ¥¾¡°Ê³°¤Ë¤Ê¤¤¡×¤È°éÀ®¤ÏÆó¤Î¼¡¤ÇÁ°¤Î¤á¤ê¤Ë¤Ê¤ëµ¤»ý¤Á¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¯¤â¤Ê¤¤¤Î¤À¤¬¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó´Ø·¸¼Ô¤Ï¤³¤ó¤Ê·üÇ°¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¡£
¡Ö¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤Ç°¤Éô´ÆÆÄ¤ÏÁª¼ê¤Ë¡Ø¶¥Áè¡Ù¤È¡Ø·ÑÂ³¡Ù¤òµá¤á¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ø·ë²Ì¤¬¤¹¤Ù¤Æ¡Ù¤È¼ã¼ê¤äÃæ·ø¤ÎÈ´Å§¤òÈÝÄê¤·¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢°ì·³¤Ç¤Î°éÀ®¤òÈÝÄê¤·¡¢¾¡Íø»ê¾å¼çµÁ¤ò¶¯Ä´¤µ¤ì¤ë¤È¡¢Áª¼ê¤Ï¡È¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥Ù¥Æ¥é¥ó½ÅÍÑ¤«¡É¤È¤«¡È¼ÂÀÓ½Å»ë¤«¡É¤È¼õ¤±»ß¤á¤ë¡£¤¹¤Ç¤Ëµð¿Í¤Ç¤Ï¤³¤Î¥ª¥Õ¡¢¾Íè¤ÎÀµÊá¼ê¸õÊä¤È´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¹âÂ´6Ç¯ÌÜ¡¢24ºÐ¤Î»³À¥¿µÇ·½õ¤¬º£µ¨¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ø¤¹¤´¤¯¤Ä¤é¤¤1Ç¯¡£·ë²Ì¤¬½Ð¤Ê¤¤¤Î¤Ï¤Ä¤é¤¤¤±¤É¡¢·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤Æ¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¤Î¤¬°ìÈÖ¤Ä¤é¤¤¤Èº£Ç¯Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£ÍèÇ¯¡¢ºÆÍèÇ¯¤âÆ±¤¸¤Ê¤é¡¢¸å²ù¤¹¤ë¤·¡¢¼ã¤¤»þ´Ö¤¬¤¹¤´¤¯¥à¥À¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¡Ù¤ÈÈ¯¸À¤·¤ÆÇÈÌæ¤ò¸Æ¤ó¤À¡£Æó·³¤ÇÂÇÎ¨.302¤È·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¡¢º£µ¨¤Î°ì·³½Ð¾ì¤Ï¤ï¤º¤«1»î¹ç¡£Êä¶¯Í¥Àè¡¢¼ÂÀÓÍ¥Àè¤Îµ¯ÍÑ¤Ë°Û¤ò¾§¤¨¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Î°¤Éô´ÆÆÄ¤Î¥é¥¸¥ª¤Ç¤ÎÈ¯¸À¤¬¡¢Íèµ¨¤â¤Þ¤¿¡Ä¡Ä¤È¼ã¼êÁª¼ê¤Î¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥óÄã²¼¤ËÄ¾·ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×
¡¡ºò¥ª¥Õ¤Ï¹ÃÈåÂóÌé¡Ê33¡Ë¤ÎFAÊä¶¯¤¬»³À¥¤é¤òÀäË¾¤µ¤»¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¥ª¥Õ¤âµð¿Í¤Ï2022Ç¯¤Î¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤Î³°Ìî¼ê¡¢¾¾ËÜ¹ä¡Ê32¡Ë¤òFA¤Ç³ÍÆÀ¡£½õ¤Ã¿Í³°¹ñ¿Í¤ò´Þ¤àÊ£¿ô¤ÎÅê¼êÊä¶¯¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£º£µ¨¤Ï°¤Éô´ÆÆÄ¤¬¶¯¤¯³ÍÆÀ¤òÎ×¤ó¤ÀÅÄÃæ¾Âç¡Ê37¡Ë¤¬3¾¡4ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨5.00¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ä¹¤¤Æó·³À¸³è¤Ç·ë²ÌÅª¤Ë¥Õ¥¡¡¼¥à¤Î¼ã¼ê¤ÎÅÐÈÄµ¡²ñ¤òÃ¥¤Ã¤¿¤³¤È¤âÈãÈ½¤ÎÅª¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Ï¾¡¤¿¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤¦¤¬¡¢¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¾¡¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È»×¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£
¡¡µð¿Í¤ÎÊä¶¯¤È¸À¤¨¤Ð¡¢¾¾ËÜ¹ä¤Î³ÍÆÀ¤¬µåÃÄÆâ¤ÇÇÈÌæ¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£Íû¾µ菀¥³¡¼¥Á½¢Ç¤¤ÎÈ¯É½¤ò¼õ¤±¡¢¡Ö¤À¤Ã¤¿¤Ê¤é¡¢¤Ê¤¼¾¾ËÜ¹ä¤ò¼è¤Ã¤¿¤Î¤«¡£Ì·½â¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬Ê®½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤«¡£¤¤¤Þ¡¢²¿¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£
