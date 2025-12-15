◆プロボクシング・トリプル世界戦 ▽ＷＢＡ世界バンタム級（５３・５キロ以下）タイトルマッチ１２回戦 正規王者・堤聖也―暫定王者・ノニト・ドネア▽ＷＢＡ・ＷＢＯ世界ライトフライ級（４８・９キロ以下）王座統一戦１２回戦 ＷＢＡ王者・高見亨介―ＷＢＯ王者・レネ・サンティアゴ▽ＷＢＯ世界フライ級（５０・８キロ以下）タイトルマッチ１２回戦 王者アンソニー・オラスクアガ―同級４位・桑原拓（１２月１７日、東京・両国国技館）

１７日に東京・両国国技館で行われるトリプル世界戦の会見が１５日、都内のホテルで行われた。ＷＢＡ世界バンタム級正規王者の堤聖也（２９）＝角海老宝石＝は、ＷＢＡ世界同級暫定王者ノニト・ドネア（４３）＝フィリピン＝との２度目の防衛戦に臨む。「ドネアのパンチを８オンスでフルで受けられるなんて経験ないですから。それを含めて、全部楽しみますよ」と、世界５階級を制覇したレジェンドとの対戦に胸を躍らせた。

ドネアと並んで会見に臨んだ堤は「試合まで２日、今の段階ではとてもいい状態になっている。ここからあした、計量をクリアしてリングに上がるための準備を抜かりなく続けていきたい。（ドネアへの）対策を含め、やることはやった。あとは試合をするだけ」と落ち着いた表情で話した。

会見の席上では、ドネアの拳の大きさを感じたという。人差し指の付け根の「拳だこ」を指さし「拳のここがデカかったです。ナックルがデカイですね。両拳がデカかったですね。フィリピン人ってみんなパンチ強いから、そうだよなっていう感じですけど」。会見で座席に座りながら「パンチをどこで打ってるかとかも気にしたかったんで確認した」という。

また堤は３日の公開練習の際、ドネアに２勝している井上尚弥（大橋）から「フックは痛いよ。まともにもらったら危ないよ」などとアドバイスをもらったことを明かし「『知ってる…』って。何の成果も得られませんでした」と話して報道陣を笑わせた。

井上はこのやり取りが報じられると、自身のＸで「おいおい！つつみん！ 知ってるなら聞くんじゃないよ！！笑」とツッコミを入れた。堤も自身のＸですぐにリアクションし「フックについては知ってましたが 笑 他にも話聞かせてくださりありがとうございました！！！！」と釈明した。

このやり取りについて、堤は改めて「別に陰口じゃないけど、陰口が先輩にバレた１年生みたいな。いやいやいや、みたいな感覚はあったですね。違うじゃないですか、違うんですよあれは」と笑って釈明し、井上からのアドバイスについて「（ヒントは）それはありましたよ、もちろん。ただ、ああいう場で書くことではないんで。フックが危ないことは分かっていたけど、他の部分でいろいろ感覚的なものですけど『なるほど』と思うことはありました」と収穫があったことを強調した。

堤は今年２月に比嘉大吾（志成）と引き分けて初防衛。その後、両目の手術を受けたため、５月に医学的な理由などで防衛戦を行えない休養王者に認定された。復帰戦は当初、ＷＢＡ世界同級正規王者アントニオ・バルガス（米国）との団体内王座統一戦が予定されていたが、バルガスは母親が亡くなったため試合への準備ができないとして対戦を辞退。堤が正規王者に返り咲き、バルガスが休養王者となった。

戦績は堤が１２勝（８ＫＯ）３分け、ドネアが４３勝（２８ＫＯ）８敗。