【つくれぽ6000件超え】コスパ最高！もちもち豆腐

【冬の人気レシピ vol.5】季節ごとの旬のレシピのほか、ちょっと素敵な暮らしの情報をお届けする季刊マガジン『cookpad plus 2026年冬号』が発売になりました。本誌に掲載された中からレシピをピックアップしてご紹介します。

家計にやさしいボリューム満点おかず

冬はイベントが多く、何かと出費が多い季節。そんな時にお財布にやさしく、食べ応えのあるおかずが簡単に作れたらうれしいですよね。

今回は、2025年11月28日に扶桑社から発売された『cookpad plus 2026年冬号』に掲載している、節約の味方「豆腐」を使ったレシピを紹介します。



混ぜて焼くだけでもちもちに



※ 記事のメイン写真はこちらのレシピを参考に調理させていただきました

「安くて簡単でおいしい」とみんなが大絶賛！

つくれぽ（つくりましたフォトレポートの略）には、「もちもちして美味しい」「何度もリピしてます」「安い！簡単！美味しい！」などの声が届いています。





お手頃な材料を活用して、驚きのおいしさと満足感を兼ね備えた一品が完成します。ぜひ作ってみてくださいね！

『cookpad plus 2026年冬号』（扶桑社）





季節のレシピのほか、ちょっと素敵な暮らしの情報をお届けする季刊マガジン『cookpad plus』。2026年冬号の巻頭特集は「大公開！みんなが作った！冬の人気レシピランキング」。☆栄養士のれしぴ☆さんの白菜＆大根の絶品レシピ、かぶやほうれん草などの冬野菜たっぷりおかず、今話題のせいろ蒸しなど、冬にぴったりのレシピが満載です！他、「山本ゆりさんのレンチンでできる気軽なおやつ」「ワタナベマキさんの温活サラダ」なども紹介しています。



＞＞＞ 詳しい内容をチェック！



冬号の付録はPEANUTS のコミック誕生75周年記念のアートがデザインされた「スヌーピー 磁器のマグカップ 豪華2個セット」です！



幅広に設計されているため、飲み物だけでなくヨーグルトやサラダを入れたり、小物入れとしてもぴったりです。







【ご購入はこちらから】



・Amazon

