◆プロボクシング三大世界戦▼ＷＢＡ世界バンタム級（５３・５キロ以下）タイトルマッチ１２回戦 正規王者・堤聖也―暫定王者ノニト・ドネア ▼ＷＢＡ＆ＷＢＯ世界ライトフライ級（４８・９キロ以下）王座統一戦１２回戦 ＷＢＡ王者・高見亨介―ＷＢＯ王者レネ・サンティアゴ ▼ＷＢＯ世界フライ級（５０・８キロ以下）タイトルマット１２回戦 王者アンソニー・オラスクアガ―同級４位・桑原拓（１７日、東京・両国国技館）

トリプル世界戦の会見が１５日、都内のホテルで行われた。統一戦を行うＷＢＡ世界ライトフライ級王者・高見亨介（２３）＝帝拳＝は「コンディションはいい。前にも言ったが、４ラウンドＫＯという気持ちに変わりはない。有言実行でいきたい」と改めてＫＯ決着を予告した。

２つ目のベルトをかけて戦うＷＢＯ世界同級王者のレネ・サンティアゴ（３３）＝プエルトリコ＝は、３月に同門の先輩・岩田翔吉を判定で破り王座を獲得。フットワークを使い、相手に的を絞らせないスタイルを披露したかと思えば、前に出て打ち合いを挑むなど攻撃の幅は広い。やりづらい相手となるが、「自分は戦うプランを決めていない。相手と向かい合ってから決めていく。どんなタイプの相手でも、対応できるだけの練習はした」とぬかりはない。

壇上には自らの持つＷＢＡの黒と、サンティアゴの持つ赤いＷＢＯの２つのベルトが飾られた。「ＷＢＯのベルトを見て『（岩田）翔吉くんが持っていたんだなぁ』と思った。海外の選手にベルトが渡っていい気はしない。日本人として、同じジムの仲間として、帝拳ジムにベルトを取り戻したい」と敵討ちに燃える。減量も残り２キロとなり計画通りだという。

一方、３月の岩田戦に続き２戦続けての日本での試合となったサンティアゴは「コンディションは１００％。リングに上がってグレートなファイトを見せる」とこちらも王座統一へ自信を見せた。

戦績は高見が１０戦全勝（８ＫＯ）、サンティアゴは１４勝（９ＫＯ）４敗。