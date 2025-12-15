■これまでのあらすじ

夫の心ない言葉に限界寸前の妻は、ひそかに購入した宝くじが3億円当選していたと知り、このことだけは夫に知らせないと心に決める。息子の習いごとの値上げを理由に、夫は妻の楽しみであるお茶会を「無駄」と切り捨て小遣いを減らすが、妻は節約しながら内緒でママ友との時間を過ごしていた。しかし帰宅後、夫に行き先を追及された妻は咄嗟に嘘をついてしまう。この日、息子の忘れ物を届ける途中だった夫は、道中でファミレスにいる妻を偶然見かけ、疑いと怒りを募らせていく。さらに「コーヒー一杯だけ」と説明する妻に、夫はレシートの提示を要求。積もった不満を訴える妻を遮り、夫は再びレシートを求めるのだった。



■「お前は勘違いをしている」夫の主張は…

■家族を最優先する夫には妻の行動が理解できない■家庭を支えているつもりの妻を一言で一蹴する夫夫は妻の言葉に耳を貸すことなく、「うちの家庭を支えているのは俺の収入だ」と続けます。自分は息抜きなどせずに働き、仕事を理由に息子との時間を蔑ろにすることもない。息子も成長して負担が減っているのだから、息抜きしたいなどと言う妻は“いい身分”だ――それが夫の主張でした。けれど妻もまた、パートに出て家計を支えている一員です。そう訴えても、夫は「規模が違う」と一言で切り捨ててしまいます。妻の息抜きといっても、月に1、2回のママ友とのお茶会だけ。大きな贅沢をしているわけでもないのに、どうしてここまで責められなければならないのでしょうか。(ちなきち)