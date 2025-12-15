今年のNBAカップ決勝カードはニックス対スパーズ…日本時間17日に3代目王者決定へ

今年で3回目の開催となった「エミレーツNBAカップ2025」（旧インシーズン・トーナメント）は、残すところ12月17日（現地時間16日、日付は以下同）の決勝戦のみとなった。

今大会の決勝カードはニューヨーク・ニックス対サンアントニオ・スパーズ。イースタン・カンファレンスのグループCを3勝1敗（得失点差＋35）で首位に立ち、第3シードでグループプレーを終えたニックスは、10日の準々決勝でトロント・ラプターズ、14日の準決勝でオーランド・マジックを撃破。

一方のスパーズは、ウェスタン・カンファレンスのグループCを3勝1敗（得失点差＋26）で1位になり、第3シードでグループプレーを突破。11日の準々決勝でロサンゼルス・レイカーズ、14日の準決勝ではオクラホマシティ・サンダーを下した。

15日を終えた時点で、5連勝中のニックスは18勝7敗でイースト2位、3連勝しているスパーズが18勝7敗でウェスト5位と、どちらも好位置におり、NBAカップ決勝で今シーズン初対決となる。

両チームはいずれもNBAカップ決勝進出は初。2023年のレイカーズ、2024年のミルウォーキー・バックスに続く、3代目王者に輝くのはどちらになるのか。なお、この2チームは1999年のNBAファイナルで激突し、スパーズが4勝1敗でニックスを倒して球団初優勝を飾った。

15日に『NBA.com』へ公開された、NBAカップのMVP候補ランキングでは、ニックスのジェイレン・ブランソン、カール・アンソニー・タウンズがトップ2。スパーズのディアロン・フォックスが3位、ビクター・ウェンバンヤマが5位に入ったほか、ステフォン・キャッスル（スパーズ）が6位、OG・アヌノビー（ニックス）が10位にランク。

ニックスはマジックとの準決勝でゲームハイの40得点8アシストと大暴れしたガードのブランソン、高精度なシュート力を誇るビッグマンのタウンズが主軸を務め、その周囲をアヌノビーやミケル・ブリッジズ、ジョシュ・ハートらが支えている。

一方のスパーズは、スコアリングガードのフォックス、サンダー戦で左ふくらはぎ負傷から復帰したビッグマンのウェンバンヤマがいるほか、デビン・バセルやキャッスル、ハリソン・バーンズ、ディラン・ハーパー、ケルドン・ジョンソンらが所属している。

NBAカップは一発勝負のため、試合中に流れが入れ替わる中で勝ち切ったチームがチャンピオンとなる。はたして、今年の決勝はどんな結末が待ち受けているのか。ニックスとスパーズによる好ゲームを期待したいところだ。



🏆 THE CHAMPIONSHIP IS SET 🏆

One game to decide who wins the NBA Cup!

Victor Wembanyama and the Spurs will meet Jalen Brunson and the Knicks in the @emirates NBA Cup Championship on Tuesday (12/16) at 8:30pm/et on Prime! pic.twitter.com/wQLswOOxvj

- NBA (@NBA) December 14, 2025

【動画】NBAカップ準決勝2試合のハイライトをチェック！





