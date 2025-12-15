Red Velvet¥¹¥ë¥®¤¬ÊÑÁõ¤Ê¤·¡õÃÏ²¼Å´°ÜÆ°¤ÇÏ»ËÜÌÚ¤äÀõÁð¡¢¶äºÂ¤Ë¹ßÎ×¡Ö¤¤¤Ä¤«Áø¶ø¤·¤¿¤¤¡×¡ÖÆüËÜ¤ÎÃÏ²¼Å´»È¤Ã¤Æ¤ë¤Î¿Ì¤¨¤ë¡×¤Ê¤ÉÈ¿¶Á
Red Velvet¡Ê¥ì¥Ã¥É¡¦¥Ù¥ë¥Ù¥Ã¥È¡Ë¤ÎSEULGI¡Ê¥¹¥ë¥®¡Ë¤¬Instagram¤ò¹¹¿·¡£Åìµþ´Ñ¸÷¤òËþµÊ¤¹¤ë»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û①¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥·ー¥º¥ó¤ÎÅìµþ¤òËþµÊ¤¹¤ëRed Velvet¥¹¥ë¥®②¥¹¥ë¥®¤ÎÅìµþVLOG
¢£Red Velvet¥¹¥ë¥®¤¬Åìµþ¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥°¥ë¥á¤ò´®Ç½
¥¹¥ë¥®¤ÏË¹»Ò¤ä¥Þ¥¹¥¯¤Ç´é¤ò±£¤¹¤³¤È¤Ê¤¯¡¢È±¤â¤ªÃÄ»Ò¥Ø¥¢¤ÇÆ²¡¹¤ÈÅìµþ¤ò´Ñ¸÷¡£¡Ö¤¯¤é¼÷»Ê¥°¥íー¥Ð¥ë´ú´ÏÅ¹ ÀõÁðROX¡×¤Ç¤ª¼÷»Ê¤ò¥«¥á¥é¤Ë¸þ¤±¡¢´ò¤·¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤¿¤ê¡Ê2ËçÌÜ¡Ë¡¢¥«ー¥È¤Ë¾è¤»¤¿¤«¤´¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¥Á¥ç¥³¥ìー¥È²Û»Ò¤òÆþ¤ì¤Æ¡¢¡Ö¥É¥ó¡¦¥¥Ûー¥Æ ÀõÁðÅ¹¡×¤Ç¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ò³Ú¤·¤àÍÍ»Ò¡Ê3～6ËçÌÜ¡Ë¤ä¡¢Ï»ËÜÌÚ¤Î¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó¤ÈÅìµþ¥¿¥ïー¤ò¥Ð¥Ã¥°¤Ë»£±Æ¤·¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¡Ê9ËçÌÜ¡Ë¡¢¡Ö4RO Ï»ËÜÌÚ¤â¤ó¤¸¤ã¡×¡Ê10ËçÌÜ¡Ë¤ä¡ÖÏÂµí¾ÆÆù¿©¤ÙÊüÂê BeBu-Ya ½ÂÃ«Å¹¡×¡Ê14ËçÌÜ¡Ë¤Ç¡¢ÈþÌ£¤·¤¤¿©»ö¤ò´®Ç½¤¹¤ë»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
SNS¤Ç¤Ï¡Ö¥¹¥ë¥®¤Á¤ã¤óÆüËÜ¤ÎÃÏ²¼Å´»È¤Ã¤Æ¤ë¤Î¿Ì¤¨¤ë¡×¡Ö¥¹¥ë¥®ÍÍ¤¬Ï»ËÜÌÚ¤Ë¡Ä¡Ä¡©¡×¡Ö¤Þ¤¿À»ÃÏ¤¬Áý¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¥¹¥ë¥®¤¬ÃÏ²¼Å´¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤ë¤È¤«»×¤ï¤Ê¤¤¤ä¤ó¡Ä¡×¡Ö¤¤¤Ä¤«Áø¶ø¤·¤¿¤¤¡Ä¡×¡ÖËèÆü¸«¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¸÷·Ê¤â¤½¤³¤Ë¥¹¥ë¥®¤¬¤¤¤ë¤À¤±¤Ç°ìµ¤¤ËÆÃÊÌ¤Ê¾ì½ê¤Ë¤Ê¤ë¡×¡Ö¤Þ¤¸¤Ç¥ì¥Ù¥ÁÊÂ¤Ë¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¤³¤Î¥¹¥ë¥®¤Á¤ã¤ó²Ä°¦¤¹¤®¤ÆÊÝ¸î¡×¡Ö¥É¥ó¥¤Ç¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÇã¤¤Êª¤·¤Æ¤Æ²Ä°¦¤¤¡×¡ÖÅß¥¹¥ë¥®¤µ¤ó¡¢¤¤¤¤½÷¥°¥é¥ó¥×¥êÂçÍ¥¾¡¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤´ÈÓ¿©¤Ù¤Æ¤ÆËÜÅö¤Ë¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£Red Velvet¥¹¥ë¥®¤¬ÅìµþVLOG¤ò¸ø³«¡ª
¤Þ¤¿¡¢¤³¤ÎÅìµþ´Ñ¸÷¤ÎÌÏÍÍ¤ò¼ý¤á¤¿VLOG¤¬¡¢¥¹¥ë¥®¤Î¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖHi Seulgi¡×¤Ç¸ø³«Ãæ¡£½é¤á¤ÆË¬Ìä¤·¤¿ÆüËÜ¤ÎÈþÍÆ±¡¤Ç¥Ø¥¢¥»¥Ã¥È¤ò¹Ô¤¦ÍÍ»Ò¤ä¿Íµ¤¤¦¤É¤óÅ¹¡Ö¶äºÂ º´Æ£ÍÜ½õ¡×¤Ç¿©»ö¤ò¤¹¤ëÍÍ»Ò¡¢ÃÏ²¼Å´¤ä¥¿¥¯¥·ー¤Ç°ÜÆ°¤¹¤ë»Ñ¤Ê¤É¤â¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¥¹¥ë¥®¤Ï¡¢¤³¤ÎÆüË¬Ìä¤·¤¿¤ªÅ¹¤ò¡È¤ª¤¹¤¹¤á¥³ー¥¹¡É¤È¤·¤ÆGoogle¥Þ¥Ã¥×¤Ç¶¦Í¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢Íè½µ¤Ë¤Ï¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥¨¥Ô¥½ー¥É¤¬¸ø³«Í½Äê¤¢¤ë¤³¤È¤òÍ½¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£