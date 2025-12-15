エニグモ <3665> [東証Ｐ] が12月15日後場(15:00)に決算を発表。26年1月期第3四半期累計(2-10月)の連結経常損益は8900万円の赤字(前年同期は2億2900万円の黒字)に転落した。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した11-1月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比80.4％減の9100万円に大きく落ち込む計算になる。



直近3ヵ月の実績である8-10月期(3Q)の連結経常損益は4300万円の赤字(前年同期は3000万円の黒字)に転落し、売上営業損益率は前年同期の4.4％→-3.6％に急悪化した。



株探ニュース

