テクノロジーズ <5248> [東証Ｇ] が12月15日後場(15:00)に決算を発表。26年1月期第3四半期累計(2-10月)の連結経常利益は前年同期比13.9％減の6.3億円に減った。

併せて、通期の同利益を従来予想の24.2億円→22.3億円(前期は16.3億円)に8.0％下方修正し、増益率が48.8％増→36.8％増に縮小する見通しとなった。



会社側が発表した下方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した8-1月期(下期)の連結経常利益も従来予想の15.5億円→13.6億円(前年同期は14.7億円)に12.5％減額し、一転して7.7％減益計算になる。



直近3ヵ月の実績である8-10月期(3Q)の連結経常損益は2.2億円の赤字(前年同期は5.8億円の黒字)に転落し、売上営業損益率は前年同期の15.5％→-11.1％に急悪化した。



