15日15時現在の日経平均株価は前週末比624.18円（-1.23％）安の5万212.37円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1236、値下がりは333、変わらずは34と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均マイナス寄与度は343.62円の押し下げでアドテスト <6857>がトップ。以下、ＳＢＧ <9984>が227.63円、ＴＤＫ <6762>が44.62円、ファナック <6954>が37.6円、イビデン <4062>が32.26円と続いている。



プラス寄与度トップはリクルート <6098>で、日経平均を31.29円押し上げている。次いで信越化 <4063>が24.90円、豊田通商 <8015>が17.55円、トヨタ <7203>が15.71円、ＫＤＤＩ <9433>が15.44円と続く。



業種別では33業種中25業種が値上がり。1位は陸運で、以下、輸送用機器、銀行、サービスと続く。値下がり上位には非鉄金属、鉄鋼、電気機器が並んでいる。



※15時0分12秒時点



株探ニュース

