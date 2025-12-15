2026年のミラノ・コルティナ五輪への出場権を争うカーリング世界最終予選。ミックスダブルス日本代表(小穴桃里選手・青木豪選手ペア)は日本時間15日、予選リーグ3試合目のラトビア戦で逆転負けを喫しました。

リードして前半を折り返した日本ですが、パワープレーなどを生かし切れず逆転負け。試合を振り返り、青木選手は「前半かなりいい形をつくれていただけに、すごくもったいない試合になってしまった。後半、向こうが上がってきたところで自分たちがミスを連発してしまったので。相手にいい形をつくられて、パワープレーの3点から流れをしっかり持っていかれちゃった」と語りました。

ここまで予選の3試合を終え「1勝2敗」としている日本。今後の改善点について、小穴選手は試合後半のアイスコンディションの変化などに触れながら「中盤以降の滑り方をよく確認しながらスイープのパッドを入れていく必要がある」と口にしました。青木選手も、複数得点のためのドローショットがうまく決まっていないことに言及。「試合の最後のフリーズも触ってしまったミス。本当に細かいところですね。滑るのか滑らないのか、じゃあ何秒で投げたらいいのかというのをもう少し精査していく必要があると思います」と振り返りました。

予選リーグは1グループ8チームでの総当たり戦で、上位2チームがプレーオフに進出。1勝2敗で5位タイにつける日本代表にとっては、ミックスダブルスでの初の五輪出場に向けて負けられない戦いが続きます。