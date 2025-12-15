タレントの藤田ニコル（27）が14日配信のABEMA「隣の恋は青く見える -Chapter TOKYO-」に出演。自身の恋愛遍歴を振り返る場面があった。

「隣の恋は青く見える」は、関係に悩みや迷いを抱えるカップルたちが、お互いの同意のもと“一時的な破局”を選択し、彼氏・彼女がいない“恋愛フリー”の状態で、禁断の“公認”浮気生活を送る恋愛リアリティーショー。

スタジオトークでは「モテ期はいつ？」というテーマでトークを展開した。陣内智則から「にこるんは、いつ頃がモテ期だったの？」と切り出した。

藤田は「考えたことない！」と笑いながらも「常に彼氏がいるタイプだったから、どこでモテてるのかわからなかった。モテる隙間がないみたいな」と説明した。

陣内は「中学生から付き合ってたん？」と聞くと、藤田は「はい！小学6年生から」と即答した。

まさかの回答に前田敦子も「かわいい！」と口にした上で、「当時は付き合って何したの？」と追求。藤田は「持久走の練習」と淡い小学生時代の恋愛に、前田は「なにそれ！？かわいい！」と興奮ぎみに語った。

さらに藤田は「ちゃんと交際人数の1人に入れてますからね。1人目の彼氏」と語ると、陣内は「いれなくていいと思う」と苦笑いした。

前田が「どうして別れちゃったの？」と尋ねると、藤田は「電話で“付き合うって何かわからない”と言われた」と失恋の理由も明かした。

その後の恋愛歴も含めて「恋愛体質ではあるかもしれない」という。「好きと思ったら自分も告白しちゃう」と過去の恋愛を振り返って、この話題を締めた。