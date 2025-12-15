G1香港カップ、レース中の芝コースに乱入者

競馬の香港国際競走が14日、沙田（シャティン）競馬場で行われた。G1の香港カップ（芝2000メートル）では日本馬も2頭出走する中、レース中のコースには馬群が進む方向に乱入する人物が出現。オーストラリアの解説者は動画を公開し、危機回避の瞬間を「驚異的だ」と称えている。

スタンド前のコースに、乱入者が現れたのは馬群が最後の直線に向かったタイミングだ。ラチを潜り抜けたのか、大きな紙のようなものを持った茶色い上着を着た人物が芝コースの中に現れた。内ラチ側から登場した関係者がこれを取り押さえ、直後にそのわきを馬群が走り去った。オーストラリアの競馬、スポーツラジオネットワーク「SENTrack」で競馬解説者を務めるギャレス・ホール氏が自身のXにこの場面の動画を公開し、緊迫の瞬間をつづった。

「ロマンチックウォリアーが香港カップで歴史的な勝利を収めた際の、信じがたい香港での映像。タックルが危機を救った。驚異的だ」

香港紙「サウスチャイナ・モーニング・ポスト」によれば、乱入者にタックルして事故を防いだジャケット姿の人物は、香港ジョッキークラブのスターター、クリス・マクマレン氏。同紙も「迅速な判断で危機は回避」と報じている。乱入者は11月末に香港で発生した大火の原因究明を求めていたという。

このレースには総額4000万香港ドル（約8億円）の賞金がかかっており、地元香港馬のロマンチックウォリアーが1番人気に応え優勝。日本馬はベラジオオペラ（牡5）が2番人気2着。ローシャムパーク（牡6）が4番人気5着だった。



（THE ANSWER編集部）