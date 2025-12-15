値段、間違えてないよね！？【セリア】110円なのに優秀♡「冬ファッション小物」

季節はいよいよ本格的に冬へシフト。しっかり寒さ対策が必要だけど、おしゃれも諦めたくない！ そんな大人女性にもマッチしそうな、冬用の「ファッションアイテム」を【セリア】で発見！ たくさんのラインナップの中から、今回は、デイリーに活躍しそうなイヤーマフとネックウォーマーをピックアップ。110円ながら実用性もデザイン性も高いので、店舗で見つけたらぜひカゴに入れて。

顔まわりがパッと華やぐアニマル柄のイヤーマフ

【セリア】「ふかふかイヤーマフ レオパード」\110（税込）

外に出ると、耳が冷えて辛い……。そんなときに便利なのが、ふんわりとしたフェイクファーのイヤーマフ。@ftn_picsレポーターのともさんによると「ふかふかのイヤー部分は耳あたりも柔らかで、気持ちが良い」とのことで、使い心地が良さそうです。トレンド感のある華やかなアニマル柄も、コーデのワンポイントとして映えるはず。すでに在庫が少ない店舗もあるようなので、見つけたらぜひゲットして。

大人も使いやすい！ 上品なくすみカラー

【セリア】「フリースネックウォーマーくすみカラー」\110（税込）

冬の必需品とも言えるネックウォーマー。しっかりと首元を温めたいなら、保温性のあるフリース素材のアイテムがおすすめ。くすんだピンク色が上品で、大人のデイリーカジュアルにぴったり。ドロストでキュッと絞ることができ、風の侵入を防げるのが嬉しいポイント。レポーターのともさんによると「フリースなので肌へのチクチク感もなく、保温性も抜群」とのことで、使い心地も良いようです。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

