人気漫画『タッチ』より永遠のヒロイン、南ちゃんラベルのウイスキーが数量限定発売！

漫画家・あだち充の画業55周年を記念して、人気漫画『タッチ』に登場する南ちゃんがラベルに描かれたウイスキーが発売されます。

『タッチ』は、双子の兄弟、上杉達也と上杉和也、幼なじみの浅倉南。三人を巡る恋愛模様を中心に、甲子園を目指す青春漫画。1981年に「週刊少年サンデー」（小学館）にて連載を開始、またたく間に人気となりアニメ化もされ大ヒット、世代を超えて読み継がれています。

そんな『タッチ』に登場するキャラクターの中でも大人気の永遠のヒロイン、南ちゃんがラベルを彩るウイスキーが登場。2本のシングルモルト・ウイスキーがラインナップ。

浅倉南ラベル／ストラスアイラ2006

爽やかな夏の姿が眩しい南ちゃんのラベルは、ストラスアイラ2006。稼働中蒸留所ではスペイサイド最古の蒸留所で、シーバスリーガルの核となる原酒蒸留所として知られています。

シングルモルトの生産は希少で、近年のオフィシャルボトル終売により、その価値が高まっています。ストラスアイラ2006は、熟したラフランスや白い花のハチミツの香りが華やかで、程よいウッディーさと甘さが絶妙なバランスで口の中に広がる、スペイサイドの王道のようなウイスキーです。

浅倉南ラベル／シークレットアイラ2014

ちょっと大人びた表情の南ちゃんのラベルは、シークレットアイラ2014。蒸留所名は非公開ですが、アイラ島の“南”、海岸沿いに位置し、フロアモルティングなど伝統を守ながら、スコットランド初の女性所長を輩出したことでも有名な世界的人気を誇る蒸留所です。

シークレットアイラ2014は、ピート焚きした麦芽のクリアーなスモーキーの香り、味わいはしっかりとピーティーでありながらフルーティーで甘くスムーズ、バランスのよいフルーティーでスモーキーなアイラです。

永遠のヒロイン、南ちゃんのラベルを眺めながら、極上のウイスキーを、ぜひ青春の思い出に浸りながら堪能してみてはいかが？

『タッチ』浅倉南ラベル・ウイスキーは、2026年1月6日（火）12:00〜1月13日（火）23:59の期間で、抽選予約を開始。抽選販売数はストラスアイラ2006＝157本、シークレットアイラ2014＝138本。

『タッチ』浅倉南ラベル・ウイスキー