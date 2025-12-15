森保ジャパンの欧州組DFの中で最も実績のある選手の戦列復帰が近付いたようだ。7月に英プレミアの強豪アーセナルとの契約が解除となって以降、無所属が続いていたDF冨安健洋（26）が「オランダ1部アヤックスのメディカルチェックを受ける」と地元メディア「Voetbal International」が報じたのだ。

【ポーランド&ウクライナ】1次リーグF組の最終枠は現時点で未定も「ウクライナが有力」と専門家

現地では「25／26年シーズン終了までの短期契約で合意に達している」と言われ、メディカルチェックに問題がなければオランダリーグの移籍解禁期間（1月1日〜2月2日）の早い段階で契約を交わし、新天地デビューを果たすことになる。

2021年8月にアーセナル入りした冨安は、どのDFポジションも高レベルでこなせ、積極的な攻め上がりも評価されてきた。しかし、太もも裏、ふくらはぎ、膝を何度も痛めて戦線離脱を繰り返し、昨季は開幕からメンバー外。10月のリーグ戦に後半40分から出場したが、試合後に右膝痛を訴えて再度離脱。通算3度目の手術に踏み切って表舞台から消えた。

「それでも、森保監督は『体調さえ整えばW杯優勝に挑戦する戦力』と冨安の復活を心待ちにしています。3DFの中央と左右に加えて右WB（ウイングバック）をこなせるユーティリティーな戦力として期待していただけに、アヤックス入りは朗報です」（サッカー関係者）

冨安にとってアヤックスにシーズン後半の短期移籍に踏み切るのも、すべては森保ジャパンに復帰して26年北中米W杯でプレーするためである。

「熱望する代表復帰は、アヤックスでの好パフォ-ナンスが大前提となる。アヤックスには代表で長らくコンビを組んだDF板倉滉（28）がおり、良好な連係を見せることが代表復帰を後押しすることにもなる」（前出関係者）

冨安は試合出場を続けては疲労を溜め込み、いきなり古傷が悲鳴を上げてリタイアを繰り返してきた。「ガラスの体」冨安には、常にケガの懸念が付きまとう。森保監督の胸中は期待と不安が交錯するばかり……。

◇ ◇ ◇

ところで、森保Jは海外からどのように見られているのか。ライバル国や、海外ブックメーカーによる「意外な評価」とは。

●関連記事【もっと読む】…では、それらについて詳しく報じている。