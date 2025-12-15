超能力バトルサスペンス漫画『PSYREN』26年アニメ化＆PV第1弾解禁！ 原作者・岩代俊明から祝賀イラスト到着
2008年から2010年にわたって「週刊少年ジャンプ」（集英社刊）にて連載された、岩代俊明による超能力バトルサスペンス漫画『PSYREN ‐サイレン‐』のテレビアニメ化が決定し、2026年に放送されることがは発表された。併せて、ティザービジュアルとティザーPV第1弾、制作陣、キャストが解禁。岩代からの祝賀イラスト＆コメントも到着した。
【動画】完結から約15年―岩代俊明による漫画『PSYREN ‐サイレン‐』がアニメ化 PV第1弾
Animejapanの投票企画「アニメ化してほしいマンガランキング」に3度もノミネートするなど、完結から約15年が経った今もなお根強い人気を誇る岩代俊明の同名の超能力バトルサスペンス漫画がアニメ化。
高校一年生・夜科アゲハは、ある日、公衆電話に放置されていた“赤いテレホンカード”を拾う。数日後、同じテレホンカードを持っていた幼なじみの同級生・雨宮桜子が姿を消す。アゲハは彼女を捜すため、全国規模で起こっている連続“神隠し”失踪事件の黒幕と噂される「秘密結社サイレン」へとアクセスする。そして、命を懸けたゲームが始まってしまった―。
ティザービジュアルは、怪しげな塔がそびえ立つ荒廃した世界の中で、赤いテレホンカードを持つ少年・夜科アゲハと、刀を構えるヒロイン・雨宮桜子、そして本作を象徴するアイテムである公衆電話が描かれ、シリアスな雰囲気が漂うイラストとなっている。
ティザーPVは、実写映像で構成され、夜に浮かび上がる公衆電話ボックスが印象的に映し出されながら、街の風景と本作の設定画が重なり合い、まるで現実世界と別世界が交差するような、本作をイメージした映像となっている。
監督は、『戦姫絶唱シンフォギア』シリーズなどを手掛ける小野勝巳。シリーズ構成は吉田伸、キャラクターデザインは大熊白、音楽は大間々昂・斎木達彦・兼松衆、アニメーション制作は『アクエリオン』シリーズや『マクロス』シリーズを手掛けるサテライトが担当。
そして声優は、主人公・夜科アゲハ役を安田陸矢、雨宮桜子役を風間万裕子が演じる。
安田は「オーディション合格の通知を自宅で受け取ったのですが、大声を出せる環境で本当に良かったと思うほど声が出ました。その時から今日まで、僕が“TVア二メ”『PSYREN』に受け続けている感動を今すぐにでも皆さんと共有したいです。原作完結から約15年の時を経てさらに盛り上がる『PSYREN』の世界を、アゲハと共に突っ走ります！！！！」とコメント。
風間は「雨宮は、『氷の女王』というあだ名がつくほど、クールな姿が目立ちますが、実は心の中にさまざまな感情を秘めているキャラクターです。アフレコでは、彼女の内面とどう向き合い、その魅力をどのように表現していくかを考えながら全力で演じさせていただきました。ぜひ放送をお楽しみに！」と言葉を寄せている。
原作者の岩代は「約15年前に出来なかった報告を両親、家族にすることが出来て嬉しく思います。若い編集者やアニメ制作の方に10代の頃サイレン好きで読んでました、とギラギラした熱い目で挨拶され、そんな方々が大人になり…アニメ化に携わって下さっているという事実に感動と感謝しかありません。皆さんにサイレンの面白さが届きますように！ 僕も脚本に色々と関わらせて頂きました。僕も動いて喋るアゲハ達の活躍を大変楽しみにしております」と期待を寄せている。
さらに、アニメ化を記念して、原作コミックス全巻の重版が決定。各デジタル書店でも期間限定で7話まで無料公開している。
アニメ『PSYREN ‐サイレン‐』は、2026年放送。
【動画】完結から約15年―岩代俊明による漫画『PSYREN ‐サイレン‐』がアニメ化 PV第1弾
Animejapanの投票企画「アニメ化してほしいマンガランキング」に3度もノミネートするなど、完結から約15年が経った今もなお根強い人気を誇る岩代俊明の同名の超能力バトルサスペンス漫画がアニメ化。
ティザービジュアルは、怪しげな塔がそびえ立つ荒廃した世界の中で、赤いテレホンカードを持つ少年・夜科アゲハと、刀を構えるヒロイン・雨宮桜子、そして本作を象徴するアイテムである公衆電話が描かれ、シリアスな雰囲気が漂うイラストとなっている。
ティザーPVは、実写映像で構成され、夜に浮かび上がる公衆電話ボックスが印象的に映し出されながら、街の風景と本作の設定画が重なり合い、まるで現実世界と別世界が交差するような、本作をイメージした映像となっている。
監督は、『戦姫絶唱シンフォギア』シリーズなどを手掛ける小野勝巳。シリーズ構成は吉田伸、キャラクターデザインは大熊白、音楽は大間々昂・斎木達彦・兼松衆、アニメーション制作は『アクエリオン』シリーズや『マクロス』シリーズを手掛けるサテライトが担当。
そして声優は、主人公・夜科アゲハ役を安田陸矢、雨宮桜子役を風間万裕子が演じる。
安田は「オーディション合格の通知を自宅で受け取ったのですが、大声を出せる環境で本当に良かったと思うほど声が出ました。その時から今日まで、僕が“TVア二メ”『PSYREN』に受け続けている感動を今すぐにでも皆さんと共有したいです。原作完結から約15年の時を経てさらに盛り上がる『PSYREN』の世界を、アゲハと共に突っ走ります！！！！」とコメント。
風間は「雨宮は、『氷の女王』というあだ名がつくほど、クールな姿が目立ちますが、実は心の中にさまざまな感情を秘めているキャラクターです。アフレコでは、彼女の内面とどう向き合い、その魅力をどのように表現していくかを考えながら全力で演じさせていただきました。ぜひ放送をお楽しみに！」と言葉を寄せている。
原作者の岩代は「約15年前に出来なかった報告を両親、家族にすることが出来て嬉しく思います。若い編集者やアニメ制作の方に10代の頃サイレン好きで読んでました、とギラギラした熱い目で挨拶され、そんな方々が大人になり…アニメ化に携わって下さっているという事実に感動と感謝しかありません。皆さんにサイレンの面白さが届きますように！ 僕も脚本に色々と関わらせて頂きました。僕も動いて喋るアゲハ達の活躍を大変楽しみにしております」と期待を寄せている。
さらに、アニメ化を記念して、原作コミックス全巻の重版が決定。各デジタル書店でも期間限定で7話まで無料公開している。
アニメ『PSYREN ‐サイレン‐』は、2026年放送。