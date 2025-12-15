平遥古城で集合写真を撮るフランス人観光客。（５月１４日撮影、平遥＝新華社記者／王学濤）

【新華社太原12月15日】中国山西省晋中市平遥県にある世界文化遺産、平遥古城では、大通りから路地裏まで、あちらこちらで外国人観光客の姿を目にする。

イタリアから訪れたレナート・チェラートさんは街角で、小麦粉料理の軽食「鍋盔（グオクイ）を見つけた。慣れた手つきで中国の電子決済アプリ「支付宝（アリペイ）」を操作し支払いを済ませると、友人のロレンツォ・ラニアさんと並んで食べ歩きを楽しんだ。

平遥古城を訪れるイタリア人観光客のレナート・チェラートさん（中央左）とロレンツォ・ラニアさん（同右）。（１１月３０日撮影、平遥＝新華社記者／李元昊）

ラニアさんは「今回の旅で最も印象に残ったのは、刀削麺の味と、職人の見事な削り技を間近で見られたことだ」と話した。専用の刃物一つで次々と麺を削り出す職人の技は、見ているだけで楽しかったと語った。

平遥古城の四合院と呼ばれる伝統的な建築様式の建物で、フランスから来た観光客のジョン・ジャメさんとその妻がゆったりコーヒーを味わいながら、明清時代の中庭建築について感想を述べ合っていた。旅を通じて中国人の伝統的な生活を垣間見られたという。

平遥古城で地元の軽食を味わう外国人観光客。（１１月３０日撮影、平遥＝新華社記者／李元昊）

トランジットビザ免除政策が全面的に緩和され、決済手段も使いやすくなったことで、外国人の中国旅行への関心は一段と高まり、中国の歴史や文化をよりディープに体験することがいっそう好まれるようになった。地元料理を味わい、伝統的な民家に泊まり、特色ある職人技を楽しむなど、外国人の旅のスタイルはより生き生きとした体験へ変わりつつある。（記者/李元昊、王学濤）

平遥古城の民宿で麺作りを体験する外国人観光客。（５月１５日撮影、平遥＝新華社配信／喬艶）

平遥古城内の酢製造工場で記念撮影する外国人観光客。（１１月３０日撮影、平遥＝新華社記者／李元昊）