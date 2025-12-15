日本サッカー協会（JFA）は15日、今月の活動に臨むU―22日本代表メンバー27人を発表した。21日に国内合宿がスタートし、24日からは茨城ネクストジェネレーション杯（水戸ツインフィールド）に臨む。

U―22日本代表は大岩剛監督（53）の指揮の下、28年ロサンゼルス五輪を目指す世代として05年生まれ以降の選手で構成されている。指揮官は国内組を中心に招集し、A代表でも活躍するMF佐藤龍之介（19＝岡山）を筆頭にU―20W杯チリ大会で主将を務めたDF市原吏音（20＝大宮）らを順当に選出。海外組からはMF碇明日麻（20＝ハノーファー）とFW道脇豊（19＝ベフェレン）が入った。背番号も発表され、大学生FW古谷柊介（20＝東京国際大）が10番を付ける。

▽U―22日本代表メンバー（数字は背番号）

【GK】

12 小林将天（FC東京）

1 ピサノ・アレクサンドレ幸冬堀尾（名古屋）

23 荒木琉偉（G大阪）

【DF】

19 塩川桜道（流通経大）

15 市原吏音（大宮）

3 郄橋仁胡（C大阪）

7 梅木怜（今治）

5 関富貫太（桐蔭横浜大）

2 永野修都（鳥取）

21 土屋櫂大（川崎F）

25 岡部タリクカナイ颯斗（東洋大）

22 森壮一朗（名古屋）

【MF】

14 大関友翔（川崎F）

16 小倉幸成（法大）

4 石渡ネルソン（いわき）

27 碇明日麻（ハノーファー）

26 矢田龍之介（筑波大）

18 佐藤龍之介（岡山）

6 嶋本悠大（清水）

13 川合徳孟（磐田）

【FW】

10 古谷柊介（東京国際大）

17 久米遥太（早大）

8 齋藤俊輔（水戸）

20 ンワディケ・ウチェブライアン世雄（桐蔭横浜大）

9 横山夢樹（今治）

24 道脇豊（ベフェレン）

11 石橋瀬凪（湘南）