Éð·¨¿ÆÊý¡¡¸Î¶¿¤Ç¤Î½ä¶È³«ºÅ¤òÀâÌÀ¡¡°ÂÀÄ¶Ó¤Î²ÝÂê¤â»ØÅ¦¡Ö¼åÅÀ¤Ëµ¤¤Å¤»Ï¤á¤ë¡£¤½¤³¤Ç¡Ä¡×
¡¡¸µÂç´Ø¡¦¹ë±ÉÆ»¤ÎÉð·¨¿ÆÊý¡Ê39¡Ë¤¬15Æü¡¢¸Î¶¿¤ÎÂçºåÉÜ¿²²°Àî»ÔÌò½ê¤òÉ½·ÉË¬Ìä¤·¡¢ÍèÇ¯3·î30Æü¤ËÆ±»Ô¤ÎÀÝÆîÂç¿²²°Àî¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹Áí¹çÂÎ°é´Û¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë½Õ½ä¶È¤ò¹À¥·ÄÊå»ÔÄ¹¤ËÀâÌÀ¤·¤¿¡£Æ±»Ô¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢57Ç¯¤Ö¤ê¤Î½ä¶È¼Â»Ü¡£¡Ö¸Î¶¿¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤Ï¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡£±§ÎÉ¤Ë¹ë¥Î»³¡¢À¾¥ÎÎ¶¡¢Ä«¹ÈÎ¶¡¢Ä«¿éÎ¶¤ÈÂçºåÉÜ½Ð¿È´Ø¼è¤â¤¤¤ë¡£À¹¤ê¾å¤¬¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅÚÉ¶¤ÎÏÃÂê¤È¸À¤¨¤Ð¡¢°ÂÀÄ¶Ó¡Ê21¡Ë¡á°Â¼£ÀîÉô²°¡á¤¬¿·Âç´Ø¤È¤·¤Æ½é¾ì½ê¤ËÎ×¤à¡£ÅÚÉ¶²¼¤Ç¾¡Éé¿³È½¤âÌ³¤á¤ëÉð·¨¿ÆÊý¤Ï¡¢´ðËÜ¤ËÃé¼Â¤Ê¼è¤ê¸ý¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡²ó¤·¤ò¼è¤ê¤Ë¹Ô¤¯ºÝ¤ÏÉ¬¤º¼ê¤ò²¼¤«¤é½Ð¤·¡¢¾®»Ø¤«¤é¼è¤ê¤Ë¤¤¤¯¤È¸À¤¤¡Ö¤½¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÏÆ¤¬¼«Á³¤ÈÄù¤Þ¤ê¡¢ÂÎÀª¤âÄã¤¯¤Ê¤ë¡×¡£°ìÊý¤Ç¡¢½é¾ì½ê¤¬ÆþËë6¾ì½êÌÜ¡£¤³¤³¤Þ¤Ç5¾ì½ê¤Ç56¾¡¤ÏµÏ¿Åª¤À¤¬¡¢Áê¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¾ðÊó¤Î¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¤ÎÀï¤¤¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÂÐÀïÎÏ»Î¤¬¤³¤ì¤«¤é°ÂÀÄ¶Ó¤Î¼åÅÀ¤Ëµ¤¤Å¤»Ï¤á¤ë¤È»×¤¦¡£¤½¤³¤Ç¤É¤¦°ÂÀÄ¶Ó¤¬ÂÐ½è¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¤¬Âç»ö¡×¤È»ØÅ¦¡£ÅöÌÌ¤Î²ÝÂê¤ËÎ©¤Á¹ç¤¤¤Î¶¯²½¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡°¦Äï»Ò¤ÇÆ±»Ô½Ð¿È¤Î¹ë¥Î»³¡Ê27¡Ë¤ÏËëÆâ²¼°Ì¤ËÈÖÉÕ¤ò²¼¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤³2Ç¯¡¢»°ÌòÌÜÁ°¤ò°Ý»ý¤·¤Ê¤¬¤éÊÉ¤òÆÍÇË¤Ç¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤¬Â³¤¯¤À¤±¤Ë¡¢¡Öº£¤Î¾å°Ì¿Ø¤Ë³ä¤Ã¤ÆÆþ¤ë¤Ë¤ÏÁêÅö¤ÊÅØÎÏ¤ò¤·¤Ê¤¤¤È¡£¡Ê¸½ºß³«ºÅÃæ¤Î¡ËÅß½ä¶È¤Ç¤É¤ì¤À¤±¼«¼çÅª¤Ë¤ä¤ì¤ë¤«¡×¤È¤µ¤é¤Ê¤ëÊ³µ¯¤òÂ¥¤·¤¿¡£