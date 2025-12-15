『声真似をしながら踊るサボテン』のおもちゃと会話をするという柴犬さん。想定以上に上手に使いこなす、シュールかつ微笑ましい光景は記事執筆時点で523万回を超えて再生されており、14万件ものいいねが寄せられることとなりました。

【動画：『声真似をするサボテン』と会話する犬→思わず吹き出す『まさかの使いこなし方』】

『声真似をするサボテン』と会話する柴犬

Xアカウント『@Shibamugi28』に投稿されたのは、柴犬「こむぎ」くんのお姿。

妹ちゃんや豆柴「わらび」ちゃんと共にのんびり過ごす時間の中で、思いがけずシュールな光景を繰り広げることとなったのだそう。

想定以上に使いこなす光景に大反響

声を感知すると、真似をしながらダンスを踊るサボテンのおもちゃをじっと見つめながら、小さな声で『アオーン…』と呟いたというこむぎくん。

すると、その声を真似しながら踊るサボテン。それを見たこむぎくんは『へへっ…』なんて声が聞こえてきそうな表情を浮かべたといいます。

高い声を出したり、低い声を出したり、短く吠えてみたり、長く遠吠えしてみたり…。

声色、声調をコロコロと変えながら吠え、サボテンの反応を待っては満足そうに耳を傾けていたというこむぎくん。

部屋中に響き渡るこむぎくんと、サボテンの共鳴…。その隣で、妹ちゃんは積み木に夢中、わらびちゃんは興味なさげにのんびり寛いでおり、何ともシュールな光景が爆誕することになったのだそう。

しっかりとサボテンのおもちゃの使い方を理解し、上手に遊ぶその賢さ、真似をするサボテンの様子を嬉しそうに見つめる可愛すぎるお姿は、多くの人々を驚かせると同時に笑顔にすることとなったのでした。

この投稿には「ちゃんとサボテンが自分の真似してるのわかって吠え方変えてるの凄い」「カオスで可愛すぎる」「吠えた後ニコニコしてて草」「涙出るほど笑った」「なんでそんなに声のパターンあるのｗｗ」など多くのコメントが寄せられています。

柴兄妹×妹ちゃんトリオの日常が大人気

2020年5月28日生まれのこむぎくんは、豆柴「わらび」ちゃん、そして末っ子の妹ちゃんと暮らす個性溢れる男の子。おしゃべりがとにかく得意で、その吠え方のパターンのバリエーションの豊富さには定評があるのだとか。

いつでも末っ子の妹ちゃんファーストな柴兄妹の優しさ、愛情に溢れたその日常は日々柴犬の魅力やたくさんの癒しを届け続けています。

写真・動画提供：Xアカウント「@Shibamugi28」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。