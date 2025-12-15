ASPが、12月31日に『ASP New Single “Pipe Dream” 新曲初披露フリーライブ』を下北沢SHELTERで開催する。

同情報は、12月14日の『ASP CRUSH Tour 2025』Yokohama Bay Hall公演にて公開された。また、同公演の様子を凝縮したアフタームービーも公開となった。

同日の公演をもって、メンバーのチッチチチーチーチーがASPを脱退。現体制で臨む最後の公演に。ライブ本編最後のMCでは、チッチチチーチーチーが「私は今日でASPを脱退します。今日が最後のライブで、次が最後の曲です。今日歌ってきたどの曲にもメンバーとのみんなとの思い出が沢山あって。ASP人生 ならず者（ASPファンの総称）とのライブが、この瞬間がたった1つの生きる糧でした。本当にありがとうございました！」と伝えた。

なお今回発表となったフリーライブでは、2026年1月14日リリースの新曲を初披露する予定だ。同公演の入場チケット抽選受付は、12月17日23時59分までとなっている。

