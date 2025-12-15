FRONTIER、『Call of Duty: Black Ops 7』動作検証済みPC発売
インバースネットは12月12日、シリーズ最新作『Call of Duty: Black Ops 7』の動作確認を独自に行ったゲーミングPCを発売した。構成のカスタマイズにも対応する。
11月14日に発売された『Call of Duty: Black Ops 7』の動作確認を独自に実施し、快適にプレイできることを確認したというゲーミングPC製品。FRONTIERブランドで展開中の「Zシリーズ（FREXAR）」「Xシリーズ（FREXAR）」「GHLシリーズ」から検証済みモデルを発売しており、AMD RyzenプロセッサとRadeonグラフィックスの組み合わせで快適に利用できるとしている。
