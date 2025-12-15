子どもを中心に、大人気となっている「ボンボンドロップシール」から、スヌーピーのミニサイズが登場します。



ラインナップは、スヌーピー＆フレンズ、スヌーピー たくさん、スヌーピー 変装、スヌーピー＆きょうだいたちの4種類。各550円。順次各店舗に入荷中で、公式オンラインストアでの発売は年明けを予定しています。



🎀 NEWデザイン 🎀大人気✨ボンボンドロップシール スヌーピーからミニサイズが登場🌈各店舗に順次入荷中です⭐️公式オンラインストアでの発売は年明けを予定しております✨ pic.twitter.com/94Sa0ylMcv- ボンボンドロップシール【公式】 (@bonbon_drop) December 15, 2025



■ボンボンドロップシールとは?



ボンボンドロップシールとは、キャンディのような立体感と透明感がある、ぷっくりした樹脂素材の装飾用シールです。昨今の「シール交換ブーム」とともに人気が急上昇し、人気キャラクターのシールは入手困難となっています。

