¡Ú¹Åç¡Û¿·¿Í£¹Áª¼ê¤¬ÆþÃÄÈ¯É½¡¡¥É¥é£±¡¦Ê¿ÀîÏ¡ÌÜÉ¸¤Ï¥È¥ê¥×¥ë¥¹¥ê¡¼¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤ä¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡¹Åç¤Ï£±£µÆü¡¢»ÔÆâ¤Ç¿·ÆþÃÄÁª¼êÈ¯É½²ñ¸«¤ò¹Ô¤¤¡¢¾¾ÅÄ¸µ¥ª¡¼¥Ê¡¼¡Ê£·£´¡Ë¡¢¿·°æµ®¹À´ÆÆÄ¡Ê£´£¸¡ËÆ±ÀÊ¤Î¤â¤È¡¢°éÀ®´Þ¤à£¹¿Í¤ÎÁª¼ê¤¬ÊúÉé¤ò¸ì¤ê¡¢¥×¥í¤Ç¤ÎÀ®¸ù¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡£
¡¡ÀçÂæÂç¤«¤é¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¤ÇÆþÃÄ¤¹¤ëÊ¿ÀîÏ¡³°Ìî¼ê¡Ê£²£±¡Ë¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤ä¤ê¤Þ¤¹¡×¤È°ÒÀª¤è¤¯¥×¥í¤Ç¤ÎÀ®¸ù¤òÀÀ¤¤¡Ö¸ª¤È¥Ñ¥ï¡¼¤ÈµÓ¤Ë¤Ï¼«¿®¤¬¤¢¤Ã¤ÆÁö¹¶¼éÁ´¤Æ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Ç¤¤ì¤Ð¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÈÖ¹æ¤òÇ¤¤µ¤ì¤¿°Ê¾å¡¢´èÄ¥¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¥¥Ã¥Ñ¥ê¡£ÎëÌÚÀ¿Ìé¡Ê¸½¥«¥Ö¥¹¡Ë¡¢¾®±à³¤ÅÍ¤é¤«¤Ä¤Æ¤Î¥É¥é£±¤¬ÇØÉé¤Ã¤¿ÇØÈÖ¹æ¡Ö£µ£±¡×¤ò½é¡¹¤·¤¯¤ªÈäÏªÌÜ¤·¤¿¡£
¡¡Áö¹¶¼é»°Çï»Ò¤½¤í¤Ã¤¿£±£¸£·¥»¥ó¥Á¡¦£¹£³¥¥í¤ÎÂ¨ÀïÎÏ³°Ìî¼ê¤Ï¡¢Âç³Ø»þÂå¤Ë¥¹¥¤¥Ã¥Á¥Ò¥Ã¥¿¡¼¤ËÅ¾¸þ¡££´Ç¯½©¤Ë¤ÏÀçÂæÏ»Âç³Ø¥ê¡¼¥°¿·µÏ¿¤È¤Ê¤ë£²£²ÂÇÅÀ¤òÃ¡¤½Ð¤·¡¢ËÜÎÝÂÇ¡¢ÅðÎÝ¤È³ÆÉôÌç¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤òÁí¤Ê¤á¤Ë¤·¡¢µåÃÄ£Ï£Â¤È¤·¤Æ¤ÏÌîÂ¼¸¬ÆóÏº»á¡¢¶âËÜÃÎ·û»á¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É£Ï£Â¤¬¡¢¤«¤Ä¤ÆÃ£À®¤·¤¿£³³ä¡¦£³£°ËÜÎÝÂÇ¡¦£³£°ÅðÎÝ¤ÎÄÌ¾Î¡¦¥È¥ê¥×¥ë¥¹¥ê¡¼¤ò¥×¥í¤Ç¤ÎÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤¿¡£
¡¡Âº·É¤¹¤ëÁª¼ê¤ÏÆ±¤¸±¦Åê¤²Î¾ÂÇ¤Á¤Î¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¤Ç¥É¥ß¥Ë¥«½Ð¿È¤Î£²£³ºÐ¡¦¥¨¥ê¡¼¡¦¥Ç¥é¥¯¥ë¥¹¡Ê¥ì¥Ã¥º¡Ë¡£Éã¡¦ÆØ»á¡Ê£µ£´¡Ë¤ÏËÌ³¤Æ»¤ÎÌ¾Ìç¡¦ËÌ³¤¹â¤Î´ÆÆÄ¤È¾ï¤Ë¡ÖÌîµå¡×¤¬¿È¶á¤Ë´Ä¶¤Ë¤¢¤Ã¤¿¸ñ¤Î¥É¥é£±¤À¤¬¡Ö¤¢¤Þ¤ê´Ñ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢»î¹ç¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥ó¥×¥ì¡¼½¸¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤Ð¤«¤ê¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¡¢¤â¤Ã¤Ñ¤é¥×¥ì¡¼¤¹¤ëÌ¥ÎÏ¤Ë°ú¤«¤ì¤Æ¡¢¥×¥í¤ÎÀ¤³¦¤Þ¤Ç¾å¤ê¤Ä¤á¤¿¡£¡Ö¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿°Ê¾å¤Ï¡¢Ìîµå¤¬»Å»ö¤Ê¤Î¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¡£¤Þ¤º¤Ï¡¢£±Ç¯ÌÜ¤«¤éÀÖ¥Ø¥ë¤Î³°Ìî¤Î°ì³Ñ¤ò¤É¤óÍß¤ËÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£