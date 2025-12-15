LEVEL∞、「ドズル社」オリジナルデザイン採用のゲーミングノートPC発売
ユニットコムは12月13日、独自に展開するゲーミングブランド「LEVEL∞」における新製品として、「ドズル社」のオリジナルデザインを採用するゲーミングノートPCを発売した。構成をカスタマイズして注文できる。
医大生からYouTuberになった異色の経歴を持つ「ドズル」をリーダーに、5名のメンバーで活動するゲーム実況グループ「ドズル社」とのコラボゲーミングPC。天板にロゴとメンバーの8ビット風イラストをあしらったほか、製品には特典としてオリジナルマウスパッドとオリジナル壁紙、オリジナルボイス、オリジナルマウスカーソルが付属する。
