寺田心、初恋相手の女性芸能人を告白「一緒にいたいなとちっちゃいながらに思っていました」
【モデルプレス＝2025/12/15】俳優の寺田心が、14日に放送されたTBS系『週刊さんまとマツコ』（毎週日曜ひる1時〜）に出演。初恋相手の女性芸人を明かした。
番組では人生グラフで寺田の急成長の裏側を深掘りしていくなかで「6歳の時恋をします」と説明される場面があった。「ほぼ初恋ですかね？」と聞かれると「そうですね」と頷く寺田。そして、その相手はお笑いトリオ・森三中の黒沢かずこと紹介された。
寺田が「一緒にロケで共演させて頂いた時に本当にすごく優しくして頂いて、素敵な方だなというのが」と黒沢への初恋を振り返るとタレントのマツコ・デラックスは「まだ独身だよ」とコメント。すると寺田は「あ…はい」とリアクションし「今は違うみたい」と共演者からツッコミが飛び交っていた。また、寺田は「本当に温かみのある方で家庭的というか、優しさや包容力のある方と一緒にいたいなとちっちゃいながらに思っていました」と当時の黒沢への恋心を明かしていた。（modelpress編集部）
情報：TBS
◆寺田心、初恋相手を告白
◆寺田心、黒沢かずこは「素敵な方」初恋を振り返る
