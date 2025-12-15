【コーヒー福袋2026第二弾】UCC公式オンラインストア限定で販売開始/UCCグループ製品の飲み比べセットと、UCC業務用の豆製品2.3kg大容量セットの2種

UCC上島珈琲は、UCC公式オンラインストアから、『コーヒー福袋2026第二弾』選べる2種のセットの販売を、12月15日10時より開始した。数量限定のため、なくなり次第終了。

2025年11月に発売した『コーヒー福袋 2026』は、販売開始からわずか3日で完売したセットもあったという。今回販売する第二弾は、UCCグループ各社のコーヒーを飲み比べできるワンドリップコーヒー製品のセットと、UCC業務用の豆製品2.3kg大容量セットの2種をラインアップする。

◆コーヒー福袋2026第二弾〈ワンドリップ〉ブランド横断セット

【価格】税込5,500円

単品で購入した場合の合計金額よりも、709円お得なセット。

【セット内容】

･CAFE@HOME withチョコレートスイーツVP10g

･CAFE@HOME Shining Sunlight 晴れの日にVP10g

･CAFE@HOME in Bright time 明るい時間にVP10g

･CAFE@HOME Decaf Empathy 思いやりをVP10g

･CAFE@HOME Decaf Break ひと休みをVP10g

･CAFE@HOME Decaf Deep Breath 深呼吸をVP10g

･ヒルス シングルオリジンセレクション 8g×7杯分

･ヒルス ハーモニアス ハワイコナブレンド ワンドリップコーヒー 1杯分×7個

･ヒルス ハーモニアス ゲイシャSHBブレンド ワンドリップコーヒー 1杯分×7個

･水素焙煎ワンドリップコーヒー コロンビア産 10g×3個

･CAFE@HOME オリジナルペーパーフィルター 3枚入り×2セット

◆コーヒー福袋2026第二弾〈豆〉業務用2.3kg大容量セット

【価格】税込8,000円

単品で購入した場合の合計金額よりも、12,277円お得なセット。

【セット内容】

･UCC カフェネイチャー RA認証農園産コーヒー ダークロースト 500g(豆)

･U.COFFEE 石釜オリジナルブレンド 500g(豆)

･UCC 極味 まろやか仕立て 500g(豆)

･UCCグランゼストロング 500g(豆)

･UCC CN 水素焙煎コーヒー シティーロースト(豆)AP300g

