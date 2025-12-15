茶トラの男の子「ポーチ」くん（3歳）、茶シロの男の子「若林」くん（推定7、8歳）は、元保護猫。それぞれ異なるタイミングで、Instagramユーザー・たいしおさん（@taisio5362）家族の一員になりました。今はすっかり本当のきょうだいのように仲良くなったのですが…。



違う日、違う場所で… 2匹の猫との出会い

今から3年前、ポーチくんは、飼い主さんの息子さんが川辺でひとりぼっちでいるところを発見しました。翌日は大雨の予報が出ていて、川が氾濫する危険もあったといいます。



「息子は、放っておくことができず、ポーチを保護。お顔は汚れ、とても痩せていました。そのとき大学生だった息子が暮らしていたアパートでは動物を飼うことは禁止されていたため、保護した翌日、私が引き取りに出向き、ポーチくんは我が家で一緒に暮らすことになりました」



実は当時、飼い主さんの家には、ポーチくんと出会う1年前からよく姿を見せるようになった若林くんが、ご飯を食べに来るようになっていました。



「若林くんはとても警戒心が強く、ご飯をあげても私の前では絶対に食べず、私が家の中へ入るとようやく食べ出すほどでした。保護したいのはやまやまでしたが、近づくこともできず、半ばあきらめていました。そんなとき、図らずもポーチを先に迎え入れることになったんです」



ひとりぼっちで命の危機もあったところを保護されて家猫になったポーチくん。一方、外の暮らしは過酷ながら、人への不安と恐怖から距離を縮められずにいた若林くん。



ふたりの猫生はこのまま平行線をたどるように見えましたが、思いがけない展開を迎えることになりました。



人間はダメ、でも猫は… 4年越しに保護

ポーチくんは、まだ小さかったこともあり、どんどん家での暮らしに馴染んでいきました。先住猫のタイソンくんは、小さなポーチくんを優しく受け入れてくれたといいます。



お顔はきれいになり、体もふっくら。元気を取り戻すにつれて、好奇心旺盛でやんちゃな一面を見せるようになりました。



そうしてある日、ポーチくんと若林くんは窓越しに顔を合わせました。人間は怖くても、猫は大丈夫。若林くんは、ポーチくんに心を開いていったのです。



「ポーチは、窓の外にいる若林くんにボールを投げて『一緒に遊ぼうよ』と誘うようになったんです。若林くんもそれに応えて窓のすぐそばに来るようになり、ふたりは仲良く遊ぶようになりました」



そんなふたりの様子を見守っていた飼い主さんは、「今なら保護できる」と判断し、若林くんを迎え入れることを決意。実に4年の時を経て、若林くんはついに飼い主さんの家族になったのです。



初めて見せた安堵の表情…人の手の温もりを知った

保護当時、若林くんは目にケガをしていて、体調も崩している状態でした。すぐに動物病院へ連れて行き、必要な治療を受けたといいます。



「若林くんは、猫エイズに感染していることがわかりました。そのため、タイソンとポーチとは家の1階と2階で隔離して暮らしています。若林くんがすでに成猫だったからなのか、タイソンが攻撃するようになったのも隔離を決めた理由のひとつです」



保護後の若林くんは、安心したのかよく眠り、触らせてくれるようになったといいます。



「外ではあれほど警戒して逃げ回っていましたが、きっと家の中で過ごすようになってホッとしたのだと思います」



もう若林くんは、空腹に耐えることも、寒さに震えることもありません。あたたかいおうちで、飼い主さん家族に見守られながら暮らせるようになったのです。



まるで本当の兄弟 仲良く遊ぶ姿にほっこり

ポーチくんは現在3歳。そして若林くんは推定7、8歳になりました。今では、飼い主さんが家にいて見守れるときには、一緒に過ごす時間もあるといいます。



「ポーチと若林くんは、すぐに仲良くなりました。おもちゃで遊んだり、じゃれ合ったり、とても楽しそうです。また、タイソンも私がそばにいるときは、若林くんを攻撃することなく一緒に過ごせるようになりました」



そして、生活を共にするなかで、ふたりの性格も見えてきたといいます。



「ポーチは今でも好奇心旺盛で、とても人懐こいです。人にも猫にもフレンドリーな子だと思います。また、若林くんは保護前の印象とはガラリと変わりました。今はとても穏やかで優しい子にー。ポーチに対してはもちろん、当初あれほど攻撃していたタイソンに対してもまったく怒らず、自分から心を開いて歩み寄る姿を見ると感慨深いですね」



血のつながりはなくても、本当の兄弟のような存在に。出会った当時から今を振り返って、飼い主さんは次のように語っています。



「我が家の猫たちは、それぞれ違う場所で保護され、縁あって一緒に暮らすようになりました。今まで苦労してきたぶん、これから穏やかに楽しく過ごせるようにと心から祈っています」



（まいどなニュース特約・梨木 香奈）