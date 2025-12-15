広東省の人工知能・ロボット企業は3700社を超える

2025年粤港澳大湾区（広東・香港・マカオグレーターベイエリア）人工知能・ロボット産業大会（略称：XAIR大会）が12月13日、広東省広州市で開催され、「2025年広東省人工知能・ロボット産業発展白書」「AIR珠江指数報告（2025）」が発表されました。

同報告によると、2025年11月時点で、広東省の人工知能とロボット企業は3700社を超え、うち人工知能の中核企業は2000社を超え、人工知能とロボットの国家級専精特新（専門化・精密化・特徴化・新規性）を備えた「小巨人」企業（高い成長性または発展潜在性を持つ技術革新中小企業）は350社を超え、人工知能とロボットの上場企業は150社を超えています。総合ランキングは全国トップをキープし、企業実力、発展潜在力、業界応用、産業リンクの4つのコア指標はいずれも全国トップとなっています。

産業規模から見ると、2024年、広東省の人工知能中核産業規模は2200億元（約4兆8594億円）で、前年比約22％%増加し、インテリジェントロボット産業の売上高は992億元（約2兆1911億円）でした。また、人材育成の面では、今年10月現在、広東省の30校以上の大学に人工知能学院が設立されています。（提供/CRI）