【大阪の人気スーパー銭湯】「なにわの湯」はアクセスのよさが魅力！ 地上8階のリラックススポット【全国の温泉好きに聞いた】
ハイレベルなサウナや温泉が楽しめるスーパー銭湯やスパなどの施設を、休日や仕事終わりの楽しみにしている人も少なくないはず。日々の疲れを癒すリラックスタイムは、何物にも代えがたい時間ですよね。しかし、近年では高い人気をほこる施設も多く、どこに行けばよいか迷ってしまう……そんな思いを抱えている人もいるのではないでしょうか。
All About ニュース編集部は2025年11月21日、全国の温泉・サウナ好きを対象に、「行きつけの施設」についてのアンケートを実施。その中から、人気かつ評価の高い施設を厳選して紹介します。今回取り上げるのは「なにわの湯」です。
※アンケートで回答された施設のうち、2025年12月時点でGoogleクチコミが500件以上、平均評価が4.0超えのものを紹介しています
【アクセス＆料金】「なにわの湯」の詳細情報
都会の真ん中に位置する、地上8階に広がる癒しの空間。リラクゼーションや豊富なメニューを揃えたレストランも充実しており、レストランは食事のみの利用も可能です。夜は深夜1時まで営業している点もうれしいポイント。
▼アクセスのよさ
「大阪市内でアクセスしやすく、気軽に立ち寄れるところが気に入っています。（20代女性／大阪府）」
▼サウナがリラックスできる
「サウナでは畳で横になれるのが良い（20代女性／大阪府）」
所在地：大阪市北区長柄西1丁目7番31号
交通手段：Osaka Metro 谷町線・堺筋線 天神橋筋六丁目駅 より徒歩約8分
▼料金
※料金は全て税込、中学生以上の場合です平日：900円
土・休日：1000円
▼宿泊
宿泊：不可
