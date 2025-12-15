¡ÖÇ÷ÎÏ¤¬¤¹¤´¤¤¡×ÀÅ²¬Ä«Æü¥Æ¥ì¥Ó¿·¿Í¥¢¥Êà¥®¥å¡¼¥®¥å¡¼á¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤ä¤Ð¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¡Ö¾å¼ê¤½¤¦¡×¡Ö´°ÇÔ¤Ç¤¹¡×
¡¡ÀÅ²¬Ä«Æü¥Æ¥ì¥Ó¤Îº´¡¹ÌÚº»Íå¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È´¶ËþºÜ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤¦¤Ê¤®¡Ä¤Ç¤Ï¤Ê¤¯µí¤Î¤Ò¤Ä¤Þ¤Ö¤·¤ò¿©¤Ù¤Þ¤·¤¿ µí¤ÎÆü¡ª¡×¤ÈX¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡¢µí¤Î¤Ò¤Ä¤Þ¤Ö¤·¤ò´®Ç½¤¹¤ë¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÊ£¿ôËç¸ø³«¡£µí¤Î¤Ò¤Ä¤Þ¤Ö¤·¤òÁ°¤ËÎ¾¼ê¤ò¹¤²¤Æ¾Ð´é¤Ç¥Ý¡¼¥º¤¹¤ë»Ñ¤È¡¢¤Ò¤Ä¤Þ¤Ö¤·¤òÎ¾¼ê¤ÇÊú¤¨Èù¾Ð¤à»Ñ¤ò¤½¤ì¤¾¤ìÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤ä¤Ð¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¡ÖÇ÷ÎÏ¤¬¤¹¤´¤¤¡×¡Ö¥®¥å¡¼¥Ã¡ª¡×¡Öµí¤Ç¤·¤¿¤« ¥â¡¼¡¢´°ÇÔ¤Ç¤¹¡×¡Ö¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤¬¤È¤Æ¤â¾å¼ê¤½¤¦¤Ê¤Î¤ÇÂ¨¥Õ¥©¥í¡¼¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡º´¡¹ÌÚ¥¢¥Ê¤ÏÁá°ðÅÄÂç³Ø¤òÂ´¶È¸å¡¢2025Ç¯¤ËÀÅ²¬Ä«Æü¥Æ¥ì¥Ó¤ØÆþ¼Ò¡£¼ñÌ£¤ÏÈþÍÆ¡¢¥¹¥¤¡¼¥Ä½ä¤ê¡¢°ì¿Í¥«¥é¥ª¥±¡¢³¹Êâ¤¤Ê¤É¡£