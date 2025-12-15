25ºÐ¸½Ìò¥¢¥¤¥É¥ëà8ºÐ¤Î¤ï¤¿¤·á¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¤¹¤Ç¤ËÈþ¾¯½÷¡×¡Ö¤â¤¦½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ë¡×
¤¢¤É¤±¤Ê¤¤É½¾ð¤Ç£Ö¥µ¥¤¥ó
¡¡½÷À¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖKissBee¡×¤ÎÂç¹¾¤ì¤Ê(25)¤¬ÍÄ¾¯´ü¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÂç¹¾¤ì¤Ê¤Á¤ã¤ó(8ºÐ)¡×¤ÈX¤Ë½ñ¤¹þ¤ß¡¢ÍÄ¾¯´ü¤Ë¸ø±à¤Î¤è¤¦¤Ê²°³°¤ÇÍ·¤Ö¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£Éâ¤«¤ó¤À¥·¥ã¥Ü¥ó¶Ì¤òÁ°¤Ë¡¢¤¢¤É¤±¤Ê¤¤É½¾ð¤ÇV¥µ¥¤¥ó¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÍÄ¤¤º¢¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é²Ä°¦¤¤¤¸¤ã¤ó¡×¡Ö¤¨¡¢¤¨¡¢¤¨¡¢²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÌÌ±Æ¤¢¤ë¡×¡Ö¤¹¤Ç¤ËÈþ¾¯½÷¡×¡Ö8ºÐ¤Ç¤â¤¦½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö¤Þ¤µ¤«¤³¤Î»þ¤«¤é¥¢¥¤¥É¥ë¤·¤Æ¤¿¡ª¡©¡×¡Ö²Ä°¦¤¤»Ò¤Ï²Ä°¦¤¤¤¯À®Ä¹¤¹¤ë¤ó¤À¤Ê¡×¤Ê¤É¤ÈÍÍ¡¹¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£