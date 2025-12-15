¡Ö¤Ê¤ó¤È¡×¡Ö¤¿¤À¤¿¤À¶Ã¤¡×¥¸¥ç¥Ë¡¼¡¦¥Ç¥Ã¥×¤Ë¸ª¤òÊú¤«¤ì¤ë¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¤¬ÏÃÂê¡ÖÆ²¡¹¤È¤·¤ÆÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×
¡ÖÎ®ÀÐ¥ï¡¼¥ë¥É¥ï¥¤¥É¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¥¸¥ç¥Ë¡¼¡¦¥Ç¥Ã¥×¤¬ÈäÏª¤·¤¿ÆüËÜ¤Î¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤¬Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖThank you so much johnnydepp¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë½ñ¤¹þ¤ß¡¢ÍèÆü¤·¤¿¥¸¥ç¥Ë¡¼¤È¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¸µKing & Prince¤Î´ä¶¶¸¼¼ù¡£¸ª¤ò¥¬¥Ã¥Á¥êÊú¤«¤ì¡¢ô¥¡¹¤·¤¤É½¾ð¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡Âç¥¹¥¿¡¼¤È¤Î¸òÍ§¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¤¹¤´¡Á¡Á¡Á¤¤¡¡¤¿¤À¤¿¤À¶Ã¤¡×¡Ö¤Ê¤Ê¤Ê¤Ê¤Ê¤ó¤È¡ª¡©AMAZING¡×¡Ö¤³¤Î¤´±ï¤Ï¤Û¤ó¤ÈÁÇÅ¨¡×¡ÖÆ²¡¹¤È¤·¤ÆÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤è¡×¡Ö¤ª2¿Í¤È¤â¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡ÖÎ®ÀÐ¥ï¡¼¥ë¥É¥ï¥¤¥É¤Ë±©¤Ð¤¿¤¯¤¤¤ï¤Á¡×¤Ê¤É¤È¶Ã¤¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬»¦Åþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£