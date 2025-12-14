中国政府による訪日自粛呼びかけの影響で、韓国では中国人観光客が増加する一方、マナーの悪い中国人客の排斥を訴える「嫌中」の動きが出ている。中心となっているのは、李在明（イジェミョン）政権を“中国寄り”と見なす保守系団体。背景には保革対立の激化や近年の対中感情の悪化があるようだ。

韓国の経済系メディアによると、ソウルの「新世界免税店」を11月に訪れた中国人団体観光客数は前年同期比で約90％増えた。今年9月のビザ免除に加え、中国側の訪日自粛により「韓国に旅行需要が集中した」と分析している。

交流サイト（SNS）上では、中国人客の店内での喫煙や公共の場での排せつといった行為を「観光公害」とする投稿が拡散している。韓国日報によると、中国大使館があるソウルの繁華街・明洞では今年、「中国は出て行け」などと訴える嫌中デモの数が昨年の10倍を超えた。

デモ増加の背景には一部の保守系団体の動きがある。団体は6月の大統領選で中国側が関与する「不正」があったと主張。政権批判デモに参加した30代女性は「韓国人よりも中国人の方が不動産購入などで優遇されてきた」と訴えた。

中国は2017年、韓国が米軍の迎撃システム「高高度防衛ミサイル（THAAD）」を導入した際、今回と同様に中国人の訪韓中止を呼びかけ、中国での韓流コンテンツや企業活動も規制された。

韓国市民の対中感情は悪化したままで、朝鮮日報などが3月に公表した調査結果では、中国を「警戒」「敵対」の対象と見なす20、30代は7割前後に達した。

李政権は嫌中デモを人権問題と見なし、明洞での規制を強化するが、同様の動きは他の地域に分散しているという。革新系は「親中」、保守系は「嫌中」という長年の対立構図はそのままに保革分断が深刻化していることも、中国人客へのヘイト拡大の要因となっている。 （ソウル竹次稔）

台湾は地震でも訪日支援

台湾の頼清徳政権は中国と対立が深まる日本への支持を明確にしている。訪日旅行や日本産品の購入を呼びかけており、市民にも支援の機運が高まっている。

「私たちはいつでも必要な支援を行う用意があります」。青森県東方沖で発生した地震後、頼総統は交流サイト（SNS）に日本語で投稿した。地震を理由に改めて訪日自粛を呼びかけた中国とは対照的だ。

昨年の訪日客数が過去最高の604万人に上り、日本人気が高い台湾。SNSでは、中国人客の減少でホテル代の下落や観光地の混雑緩和を期待し、日本旅行を計画する声も見られる。

台北市の自営業の女性（64）は「困ったときはお互いさま。次の旅行は日本にしようと家族や友人と話している」。今月中に2度日本を訪れる予定の同市の女性会社員（50）は「訪日の雰囲気が盛り上がっている。地震は少し心配だが、それ以上に旅行を楽しみたい気持ちが強い」と話した。

台湾の航空会社が11月に日本便の航空券を期間限定で10％引きするなど、企業にも支援の動きが出ている。 （台北・長美咲）