ともにJクラブ加入内定の“昌平高10番”と“191センチ万能型アタッカー”をSBSカップ国際ユースサッカーで追加招集【U−18日本代表】
2025年12月15日、SBSカップ国際ユースサッカー（12月18日〜21日開催）に臨むU−18日本代表が選手変更を発表した。
ともに怪我で不参加となった秦樹（横浜FCユース）と大石脩斗（鹿児島城西高）に代わって追加招集されたのが、山口豪太（昌平高）と尾谷ディヴァインチネドゥ（FC東京U−18）。ふたりともJクラブ加入内定の逸材である。山口豪太は来季から湘南ベルマーレへ、尾谷ディヴァインチネドゥはFC東京のトップチームに活躍の場を移す。
昌平高で10番のMF山口豪太は世代屈指のレフティで、今回の高校選手権でも主役候補のひとりと目されている。また、すでにFC東京でトップチームの試合を経験している尾谷ディヴァインチネドゥは191センチのアタッカーでパワーとテクニックを備えた万能型だ。
彼らがどんな活躍を見せるのか、楽しみである。ちなみに、今回のSBSカップ国際ユースサッカーは他にU−18スペイン代表、U−18オーストラリア代表、静岡ユースが参戦。４チーム総当たりのリーグ戦で優勝を決める。ハードな日程の中、U−18日本代表は頂点に立てるか。
構成●サッカーダイジェストWEB編集部
