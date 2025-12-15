EXILE・TAKAHIRO（41）が15日、自身のインスタグラムを更新。ディナーショーで披露した正装ヘアスタイルを公開し、反響を得ている。

「ディナーショー正装ヘアスタイル」とつづり、鏡越しに“横分け”の自撮りショットを披露。「初のディナーショー EXILE TAKAHIRO DINNER SHOW “INVITATION”。初めての挑戦で未知な部分に、多少不安もありましたが、皆さんの笑顔と優しさに支えられ、特別な空間と時間を味わうことができました」と振り返った。

「お越しくださった皆様ありがとうございました」と感謝の思いを記し、「この旅の続きを…心の隅で、そっと期待していただけますと幸いです」と締めくくった。

ディナーショーの様子なども公開。横分けのヘアスタイルのビフォーアフター写真も披露し、ハッシュタグでは「髪型」「冗談半分」「半分どころか」「七三分け」「冗談七三」「七三どころか」「九一分け」「冗談九一」と七三分けどころか“九一分け”になったことを自虐していた。

フォロワーからは「芸術的」「新しいウィッグかと思いました」「九一わけ笑いました」「九一分けが可愛すぎる」などの声が寄せられた。また、横分け前のスタイルにも注目が集まり、「前髪おろしスタイル！やばいカッコ良すぎる」「2枚目ぶっ刺さりです」「2枚目えぐい」「前髪下ろすのかっこよ」などの声もあった。