落語家の笑福亭鶴瓶（73）が13日放送のMBSラジオ「ヤングタウン日曜日」（日曜後10・00）に出演。自身が持っていた土地を売った有名人を明かした。

この日はゲストに阪神OBの川藤幸三氏が出演。76歳の川藤氏が年下の鶴瓶を「師匠」と呼ぶと、鶴瓶が即座に「師匠言いなはんな」と制止するなど、仲の良さを伺わせた。

ここで、川藤氏が出演していることを知った阪神OB・藪恵壹氏が飛び入り参加。藪氏が「西宮で近所なんですよね？」と2人に話を振った。

川藤氏が「我が家の地主やっちゅうねん」と語ると、鶴瓶は「うち、土地ね、たまたま買って、（川藤氏が）探してはったから、あの人やったら高く買うてくれるな思って」と川藤氏に自身が購入した土地を売ったと明かし、2人で笑った。

また、川藤氏によると「滅多に切符頼まへんけど、どうしようもない時に電話かかってくる」と甲子園のチケットがどうしても取れない時に鶴瓶から電話がかかってきたこともあるといい「OB室で“ここで一緒に見たらええやないか”って言ったら、（鶴瓶が）“外行く”って」とさすがにOB室には入れないと鶴瓶が断ったこともあると紹介。鶴瓶は「帰りしな、2人で帰ってたら、みんな（ファンが）俺に来るから“川藤や、川藤や”って」とわざと自身への注目を避けるために川藤氏をファンにアピールしたこともあると笑っていた。