¡Ú£Í£Ì£Â¡Û¥á¥Ã¥Ä¡¦¥½¥È¤¬¥ê¥ó¥É¥¢¤È¤ÎàÉÔÃçÀâá¤Î¿¿Áê¤òÌÀ¤«¤¹¡ÖÈà¤Ï¥¯¥é¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤Ç¡Ä¡×
¡¡¼çÎÏÁª¼ê¤ÎÎ®½Ð¤ÇÂçÍÉ¤ì¤Î¥á¥Ã¥Ä¤À¤¬¡¢¤¯¤¹¤Ö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¥Á¡¼¥à¥ê¡¼¥À¡¼¤Î¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¡¦¥ê¥ó¥É¥¢ÆâÌî¼ê¡Ê£³£²¡Ë¤È¥Õ¥¢¥ó¡¦¥½¥È³°Ìî¼ê¡Ê£²£·¡Ë¤ÎàÉÔÃçÀâá¤À¡£¥ê¥ó¥É¥¢¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¥¯¥é¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤Î¶õµ¤¤¬¤è¤¯¤Ê¤¤¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¡¢À¸¤¨È´¤¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥ó¡¦¥Ë¥â¤¬¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¤ËÊü½Ð¤µ¤ì¤¿¸¶°ø¤Î£±¤Ä¤â¥ê¥ó¥É¥¢¤Î¥¥ã¥×¥Æ¥ó½¢Ç¤¤ËÈ¿ÂÐ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬µó¤²¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¿´ÇÛ¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬ÎÉ¹¥¤Ê´Ø·¸¤òÊÝ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤Î¥ê¥ó¥É¥¢¤È¥½¥È¤Î´Ø·¸¤À¡£¥·¡¼¥º¥ó½øÈ×¤ÏÉÔ¿¶¤«¤é¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤òÍá¤Ó¤ë¥½¥È¤òÉ¬»à¤Ë¤«¤Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥ê¥ó¥É¥¢¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢°ìÊý¤Ç¡Ö¥½¥È¤ÏÀ¤´Ö¤«¤é¤«¤±Î¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤À¡£Èà¼«¿È¤È²ÈÂ²¡¢Èà¤Î¾®¤µ¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡¼¤ÎÃæ¤À¤±¤Ë¤¤¤ë¡£¤¿¤À¥Á¡¼¥à¤Ë½ÐÆþ¤ê¤¹¤ë¤À¤±¤À¡×¤È¡Ö£Æ£Ï£Ø¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¤ËÊªÂ¤ê¤Ê¤µ¤òÏÃ¤·¡¢¥½¥È¤âÆ±¶¿¤Î¥Þ¥ë¥Æ¤òÊé¤¤¡¢¡Ö¥ê¡¼¥À¡¼¤Ï¥Þ¥ë¥Æ¤À¡×¤È¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥¥ã¥×¥Æ¥ó½¢Ç¤¤¬Ç»¸ü¤Ê¥ê¥ó¥É¥¢¤È¼çË¤¥½¥È¤Ïà¿·À¸¥á¥Ã¥Äá¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¤¯Î©¾ì¡£ÌÀ¤ë¤¤¥ê¥ó¥É¥¢¤È¤ª¤È¤Ê¤·¤¤¥½¥È¤¬¼ê¤ò¼è¤Ã¤Æ¥Á¡¼¥à¤ò¤±¤ó°ú¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£¥½¥È¤Ï£±£´Æü¤Î¥ê¥º¡¦¥¬¥ë¥·¥¢¤Î¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¤Ç¡Ö¥ê¥ó¥É¥¢¤È¤Ï¤¹¤´¤¯Ãç¤¬ÎÉ¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤´Â¸¤¸¤ÎÄÌ¤êÈà¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤Áª¼ê¤Ç¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¿ÍÊª¤Ç¡¢¥¯¥é¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤Ç¤¤¤Ä¤âÍÛµ¤¤Ê¿Í¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡Ä¡£
¡¡ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥¢¥¹¥í¥ó¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¤Ï¡Ö£²£°£²£¶Ç¯¤Î¥á¥Ã¥Ä¤Ï¥ê¥ó¥É¥¢¤È¥½¥È¤Î³èÌö¡¢£²¿Í¤Î¥Á¡¼¥à¤òÎ¨¤¤¤ëÇ½ÎÏ¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¶¯¤¤¥±¥ß¥¹¥È¥ê¡¼¤ò°Ý»ý¤Ç¤¤ì¤Ð²áÅÏ´ü¤Ë¤¢¤ë¥¯¥é¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò¤Ä¤«¤ß¡¢ºÆ¤ÓÍ¥¾¡Áè¤¤¤Ë²Ã¤ï¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê°ÂÄê´¶¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤À¤í¤¦¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¥¿¥¤¥×¤Î°Û¤Ê¤ë£²¿Í¤Î´Ø·¸À¤¬¥Á¡¼¥àºÆ·ú¤Î¥«¥®¤ò°®¤ê¤½¤¦¤À¡£