¡Ú£Í£Ì£Â¡Û¥¢¥í¥ó¥½·ãÅÜ¤ÎÉñÂæÎ¢¡¡¥á¥Ã¥Ä¸«¸Â¤ê¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º°ÜÀÒ¤Îà¿¿Áêá¤ò¸ÅÁã£Ï£ÂÌÀ¤«¤¹
¡¡¥á¥Ã¥Ä¤«¤é£Æ£Á¤È¤Ê¤ê¡¢¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¤È£µÇ¯Áí³Û£±²¯£µ£µ£°£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£²£´£²²¯±ß¡Ë¤ÎÂç·¿·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¥Ô¡¼¥È¡¦¥¢¥í¥ó¥½ÆâÌî¼ê¡Ê£³£±¡Ë¤Îà¿´¾ðá¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤µ¤ì¤¿¡£¥¢¥í¥ó¥½¤Î·èÃÇ¤ÎÎ¢Â¦¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸ÅÁã£Ï£Â¤¬¡ÖÂåÊÛ¼Ô¡×¤È¤·¤ÆÆ§¤ß¹þ¤ó¤ÀÈ¯¸À¤ò¸ý¤Ë¤·¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤ÇÇÈÌæ¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸µ¥á¥Ã¥Ä¤Î»°ÎÝ¼ê¥È¥Ã¥É¡¦¥Õ¥ì¥¤¥¸¥ã¡¼»á¡Ê£³£±¡Ë¤Ï¡¢¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥ÈÈÖÁÈ¡Ö¥Õ¥¡¥¦¥ë¡¦¥Æ¥ê¥È¥ê¡¼¡×¤Ç¥¢¥í¥ó¥½¤Î¶»Ãæ¤Ë¸ÀµÚ¡£¡ÖÈà¤Ï¾¯¤·Ê¢¤òÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£¤½¤ì¤âÅöÁ³¤À¡£Â¾¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤¬¼¡¡¹¤È¹â³Û·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤Í¡×¤È¸ì¤ê¡¢¸ò¾Ä²áÄø¤Ç¤ÎÉÔËþ¤¬·èÃÇ¤Ë±Æ¶Á¤·¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥ì¥¤¥¸¥ã¡¼»á¤ÏÆÃ¤Ë¡¢¥¢¥í¥ó¥½¤Î¼éÈ÷É¾²Á¤¬²á¾®¤Ë°·¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿ÅÀ¤òÌäÂê»ë¤¹¤ë¡£¡Ö¤ß¤ó¤ÊÈà¤Î¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤ò·Ú¤¯¸«¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ï°ã¤¦¡£¤³¤³¿ôÇ¯¡¢°ìÎÝ¤ÇÅÚ¤ÎÃæ¤«¤é¥Ü¡¼¥ë¤ò·¡¤ê½Ð¤¹Ç½ÎÏ¤Ï¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤À¤Ã¤¿¡£Èà¤Ï°ìÎÝ¤ÇËÜÅö¤Ë°ìÀ¸·üÌ¿¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤È»ØÅ¦¡£¹¶·âÎÏ¤Ð¤«¤ê¤¬¶¯Ä´¤µ¤ì¤ëÈ¾ÌÌ¤Ç¼éÈ÷ÌÌ¤Î¹×¸¥ÅÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥á¥Ã¥ÄÂ¦¤¬Äó¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿·ÀÌó³Û¤ËÈ¿±Ç¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¸«Êý¤À¡£
¡¡¥á¥Ã¥Ä¤Ç¤Ï¥¨¥É¥¦¥£¥ó¡¦¥Ç¥£¥¢¥¹Åê¼ê¡Ê£³£±¡Ë¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¥ó¡¦¥Ë¥â³°Ìî¼ê¡Ê£³£²¡Ë¤é¤È¤È¤â¤Ë¥Á¡¼¥à¤ÎÃæ³Ë¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤éº£¥ª¥Õ¤Ï£Æ£Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ç¥£¥¢¥¹¤¬¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¢¥Ë¥â¤â¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¤Ø¥È¥ì¡¼¥É¤ÇÎ®½Ð¡£¼çÎÏ¤¬¼¡¡¹¤Èµî¤ëÃæ¤Ç¡¢¥¢¥í¥ó¥½¼«¿È¤â¡Ö¤³¤³¤Ë»Ä¤ëÍýÍ³¡×¤ò¸«¤¤¤À¤»¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥ºÂ¦¤Ï¥¢¥í¥ó¥½¤Î³ÍÆÀ¤òÂç´¿·Þ¡£¤«¤Ä¤ÆÆ±µåÃÄ¤òÎ¨¤¤¤¿Ì¾¾¤Ç¡¢¥á¥Ã¥Ä¤Î´ÆÆÄ¤âÎòÇ¤¤·¤¿¥Ð¥Ã¥¯¡¦¥·¥ç¡¼¥¦¥©¥ë¥¿¡¼»á¡Ê£¶£¹¡Ë¤â¡Ö¥Ô¡¼¥È¤Ë¤È¤Ã¤Æ´°àú¤Ê¾ì½ê¡£¤â¤·¥¯¥¤¡¼¥ó¥º°Ê³°¤ÇÁª¤Ö¤Ê¤é¡¢¥Ü¥ë¥Á¥â¥¢¤ÏºÇ¾å°Ì¤À¡×¤ÈÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤·¤¿¡£
¡¡¼éÈ÷¤â´Þ¤á¤¿Áí¹çÎÏ¤òÀµÅö¤ËÉ¾²Á¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¾ì½ê¤Ø¡½¡½¡£¥Õ¥ì¥¤¥¸¥ã¡¼»á¤Î¾Ú¸À¤«¤éÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¢¥í¥ó¥½¤¬¶â³Û°Ê¾å¤Ë·É°Õ¤òµá¤á¤Æ²¼¤·¤¿·èÃÇ¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£