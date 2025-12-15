HANA、1stアルバム「HANA」来年2月25日リリース決定 ちゃんみな「史上1の自信作が出来ました」
【モデルプレス＝2025/12/15】7人組ガールズグループ・HANA（ハナ）が、2026年2月25日に1st Album「HANA」をリリースすることを発表した。
アルバムのタイトルは、アーティストネームでもある「HANA」。“どんなところにも花は咲く、誰だって咲ける”というHANAらしいメッセージを込めた、グループ初のフルアルバムが完成した。HANAが2025年4月のデビュー以降、ノンストップでリリースを重ね、シーンに確かな存在感を示してきた。本作には、プレデビュー曲「Drop」から最新シングル「NON STOP」までのリリース楽曲に加え、ファンの間で話題となった2025年夏開催のファンミーティング「HANA with HONEYs」にて初披露された「Tiger」、さらにアルバム用に書き下ろされた新曲2曲を含む全11曲を収録予定。これまでの歩みと、今のHANA、そしてその先を感じさせる1作となっている。
発売形態は、完全生産限定盤と通常盤の2つ。完全生産限定盤には、CD、Blu-rayに加え、アルバムオリジナルエアケース、約40ページに及ぶフォトブック、大型ポストカード（3種）、メンバー口癖ステッカー、トレーディングカード8枚セット（全3種のうちランダム1種）を封入した豪華仕様となっている。Blu-rayには、これまでにリリースされた楽曲のMusic Video未公開映像やメイキング映像などを含む、約130分にも及ぶボリュームの映像コンテンツを収録予定だ。アルバムの発売日は2026年2月25日、配信は2月23日を予定しており、12月15日よりアルバムの予約が開始される。
また、アルバム発表にあわせて新たなアーティスト写真も公開。漆黒の世界の中で、真っ赤に咲き誇るHANAのメンバーが強烈な存在感を放つ、印象的なビジュアルに仕上がった。なお、ジャケット写真や各種アートワークについても今後順次公開予定。さらに、アルバム完成に際し、プロデューサー・ちゃんみなからのコメントも到着。アルバムに込めた思いと愛を感じさせるメッセージとなっている。（modelpress編集部）
HANAの集大成を文字通りみんなで沢山泣いて笑って作り上げました。1アーティストとしての私としても彼女達のおかげで史上1の自信作が出来ました。1つ1つの作品が、親友のように、家族のように、私に見せてくれる2つの意味での”本音”が詰め込まれています。彼女達の生き方や残したい事、言いたい事、言いたかった事、人間として今生きているよ。という事。1人1人が満遍なく咲いていて、華々しいHANAにとって何世紀も残る歴史の1枚目、枯れることの無い記念すべきアルバムです。大きな愛を込めまして。
