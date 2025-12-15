「今日好き」中島結音、美脚輝くミニ丈コーデで地元広島満喫「スタイルが神」「お洒落上級者」と反響
【モデルプレス＝2025/12/15】ABEMAの高校生による青春恋愛番組「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に出演していた中島結音が12月13日、自身のInstagramを更新。カジュアルコーディネートを披露した。
【写真】恋リア出身美女「スタイルが神」ミニ丈から美脚際立つ
中島は「TGC広島の前日に 美術館行って、お好み焼き食べて満喫してきたじぇ！！！！地元しか勝たん幸」とコメントし、12月6日に開催された「TGC広島2025」出演のために地元広島に帰った際に訪れた美術館やお好み焼き屋でのショットを公開。ボルドーのジャンパーに黒のミニボトムス姿で、ブーツを履いたスラリとした美しい脚をのぞかせている。
この投稿に、ファンからは「可愛すぎる」「おしゃれな雰囲気」「お洒落上級者」「センス抜群」「スタイルが神」「楽しめて良かった」などと反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛リアリティーショー。中島は「ダナン編」「パタヤ編」「卒業編2024」に参加した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】恋リア出身美女「スタイルが神」ミニ丈から美脚際立つ
◆中島結音、ミニ丈のカジュアルコーデ公開
中島は「TGC広島の前日に 美術館行って、お好み焼き食べて満喫してきたじぇ！！！！地元しか勝たん幸」とコメントし、12月6日に開催された「TGC広島2025」出演のために地元広島に帰った際に訪れた美術館やお好み焼き屋でのショットを公開。ボルドーのジャンパーに黒のミニボトムス姿で、ブーツを履いたスラリとした美しい脚をのぞかせている。
◆中島結音の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「可愛すぎる」「おしゃれな雰囲気」「お洒落上級者」「センス抜群」「スタイルが神」「楽しめて良かった」などと反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛リアリティーショー。中島は「ダナン編」「パタヤ編」「卒業編2024」に参加した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】