東京時間に伝わった指標・ニュース



※経済指標

【日本】

日銀短観（第4四半期）08:50

結果 15

予想 15 前回 14（大企業製造業・業況判断)

結果 15

予想 13 前回 12（大企業製造業・先行き)

結果 34

予想 35 前回 34（大企業非製造業・業況判断)

結果 28

予想 28 前回 28（大企業非製造業・先行き)



【中国】

新築住宅販売価格（11月）10:30

結果 -0.39%

予想 N/A 前回 -0.45%（前月比)



中古住宅販売価格（11月）10:30

結果 -0.66%

予想 N/A 前回 -0.66%（前月比)



小売売上高（11月）11:00

結果 1.3%

予想 2.9% 前回 2.9%（前年比)



鉱工業生産指数（11月）11:00

結果 4.8%

予想 5.0% 前回 4.9%（前年比)



※要人発言やニュース

【米国】

トランプ米大統領

1年後に金利は1.00%以下になることを望む

いいニュースがあると昔は市場は上昇したが今は下落する

金利を天井知らずまで上げるような人物をFRBに置かない



ハセット米国家経済会議（NEC）委員長

自身が議長に選ばれた場合はトランプ氏の見解を考慮する

トランプ氏はFRBが何をすべきか非常に強い根拠のある見解を持っている



【中国】

中国政府が国内半導体産業に最大700億ドル相当の優遇措置を検討

米国など外国製半導体への依存低減に向けた取り組みを加速



不動産大手の万科企業

社債20億元の返済延期認められず、デフォルト（債務不履行）リスク一段と高まる



【NZ】

ブレマンNZ中銀総裁

中銀見通しでは近い将来さらなる利下げが行われる可能性がわずかにあることを示している

経済状況が予想通り推移すればOCRはしばらく現在の2.25％に留まる可能性が高い

CPIは来年半ばまでに中銀目標中間点に向けて低下すると確信

