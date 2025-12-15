渋谷リアル・イカゲーム事務局は、「Netflix渋谷リアル・イカゲーム」を2026年1月16日から渋谷フクラス内「東急プラザ渋谷」3Fにて開催する。イープラスにてチケット販売中。

2024年10月、アメリカ・ニューヨークを皮切りに、スペイン・マドリードや韓国・ソンスドン(聖水洞)、ロンドン、シドニー、ロサンゼルスでも開催された体験型イベントが日本初上陸。

ドラマシリーズ「イカゲーム」の世界を再現した会場では、作品同様自身の顔をスキャンしてプレイヤー登録し、「だるまさんがころんだ」、「綱引き」、「ビー玉遊び」など作品中に登場する6つのゲームを最大20人で体験できる。

FACE SCANNING

YOUNGHEE GROUND

TUG OF WAR

オリジナルメニューを楽しめるコラボカフェや、特別なフレームで記念撮影ができるフォトゾーン、「イカゲーム」シリーズのグッズを購入できる「ヨンヒの遊び場」など、ゲーム以外のコンテンツ展開も充実。

THE LAST SUPPER

さらに、プレイヤーが着用する「緑ジャージ」が手に入る特典付きチケットや、作品中に登場するVIPルームをドリンク付きで楽しむことができるVIPチケットも発売。

VIP LOUNGE

「緑のジャージ」

＜公演概要＞

公演名

Netflix 渋谷リアル・イカゲーム

開催期間

2026年1月16日～7月20日 予定

営業時間

11時～21時30分

会場

渋谷フクラス内東急プラザ渋谷3階

チケット料金

平日：一般(大学生以上)3,900円/こども(小・中・高)3,300円/貸切枠76,000円

VIPチケット(1ドリンク付き)2,000円/特典引き換えチケット11,000円

土日祝日:一般(大学生以上)4,100円/こども(小・中・高)3,500円/貸切枠80,000円

VIPチケット(1ドリンク付き)2,000円/特典引き換えチケット11,000円

※未就学児は入場無料だが、ゲーム参加の場合は別途チケットが必要。

※貸切枠は最大20名まで。

イカゲーム あらすじ

膨大な借金や深刻なトラブルにより人生を諦めかけた者たちが、“人生一発逆転”で切るほどの高額賞金を懸け、＜子どもの遊び＞になぞらえた「負けたら即死」のゲームに巻き込まれていく…

Netflix市場No.1の世界的メガヒットを記録したサバイバルスリラー。