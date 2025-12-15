9¥«·î¤Ö¤êºÆµ¯Àï¤Î¥æ¡¼¥ê°¤µ×°æÀ¯¸ç¡Ö¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó3.3¤°¤é¤¤¤ò¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¿Ê²½¤Ë¼ê±þ¤¨
¡¡¡þ¥×¥í¥Ü¥¯¥·¥ó¥°51.5¥¥í·ÀÌó¡¡¥æ¡¼¥ê°¤µ×°æÀ¯¸ç(ÁÒÉß¼é°Â)¡ã8²óÀï¡ä¥ô¥£¥ó¥»¥ó¥È¡¦¥é¥«¡¼¥ë(¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó)¡Ê2025Ç¯12·î17Æü¡¡Åìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡Ë
¡¡¥×¥í¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Î¥È¥ê¥×¥ëÀ¤³¦Àï¶½¹Ô¡ÖU-NEXT BOXING.4¡×¤Î¸ø¼°²ñ¸«¤¬15Æü¡¢ÅÔÆâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç³«¤«¤ì¡¢9¥«·î¤Ö¤ê¤ÎºÆµ¯Àï¤ËÎ×¤à¸µWBAÀ¤³¦¥Õ¥é¥¤µé²¦¼Ô¤Î¥æ¡¼¥ê°¤µ×°æÀ¯¸ç¡Ê30¡áÁÒÉß¼é°Â¡¢21¾¡11KO3ÇÔ1Ê¬¤±¡Ë¤¬½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡¥æ¡¼¥ê°¤µ×°æ¤Ïº£Ç¯3·î¡¢Åö»þWBC¥Õ¥é¥¤µé²¦¼Ô¤À¤Ã¤¿»ûÃÏ·ý»ÍÏ¯¡ÊBMB¡Ë¤È¤Î²¦ºÂÅý°ìÀï¤Ë12²óTKOÉé¤±¡£3ÅÙÌÜ¤ÎËÉ±Ò¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Æ²¦ºÂ¤«¤é´ÙÍî¤·¤¿¡£¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó²¦¼Ô¤ÇWBC¡¢WBO¤ÎÃÏ°è¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀÎò¤¬¤¢¤ë¥ô¥£¥ó¥»¥ó¥È¡¦¥é¥«¡¼¥ë¡Ê28¡á¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡¢10¾¡4KO1ÇÔ¡Ë¤È¤ÎºÆµ¯Àï¤«¤éÀ¤³¦²¦¼ÔÉüµ¢¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡¡¥æ¡¼¥ê¤Ï¡ÖÁ°²ó¤Î»î¹ç¤«¤éÁá¤¯¤â9¥«·î¤¿¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¤¤¤¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤òÀÑ¤ó¤Ç¡¢¤Þ¤¿¥¤¥Á¤«¤é¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ò¤Ä¤¯¤ê¤¢¤²¤Æ¤¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö»î¹çÅöÆü¤Ï¿Ê²½¤·¤¿¡¢¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó3.3¤°¤é¤¤¤ò³§¤µ¤ó¤Ë¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¡¢ÌÜÉ¸¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö¥Õ¥é¥¤µé¤Ç¤â¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥é¥¤µé¤Ç¤â¥Á¥ã¥ó¥¹¤Î¤¢¤ëÊý¤Ç¡¢¤Þ¤¿À¤³¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÀ¤³¦²¦ºÂÉüµ¢¤ò·Ç¤²¤¿¡£
¡¡Æ±¤¸¶½¹Ô¤ÇWBO¥Õ¥é¥¤µé²¦¼Ô¡¦¥¢¥ó¥½¥Ë¡¼¡¦¥ª¥é¥¹¥¯¥¢¥¬¡Ê26¡áÊÆ¹ñ¡¢Äë·ý¡Ë¤ËÄ©Àï¤¹¤ëÆ±µé4°Ì¤Î·¬¸¶Âó¡Ê30¡áÂç¶¶¡Ë¤Ë¤ÏÀ¤³¦Àï´Þ¤á¤Æ²áµî2Àï2¾¡¡£¾¡¼Ô¤¬º£¸å¤Î¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤È¤Ê¤ë»î¹ç¤ÎÍ½ÁÛ¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡ÖÌÌÇò¤¤»î¹ç¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡£¥Ñ¥ï¡¼¡¢¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤Î¤¢¤ë¥È¥Ë¡¼¡Ê¥ª¥é¥¹¥¯¥¢¥¬¡Ë¤ò¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ë¡¢¤â¤Á¤í¤ó¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤â¤¢¤ë·¬¸¶¤¬¤É¤¦¤µ¤Ð¤¯¤«¤È¤¤¤¦Å¸³«¤Ë¤Ê¤ë¡£´ÊÃ±¤Ë¤ÏÍ½ÁÛ¤Ç¤¤Ê¤¤Å¸³«¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¡¡¶½¹Ô¤Î¤â¤è¤¦¤ÏU-NEXT¤ÇÆÈÀê¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£