ＨＥＲＯＺ<4382.T>が大幅反落している。前週末１２日の取引終了後に、２６年４月期連結業績予想について、売上高を６７億円から６４億円（前期比７．９％増）へ、営業利益を８億円から５億円（同６３．２％増）へ、最終利益を１億５０００万円から５０００万円（前期１億７７００万円の赤字）へ下方修正したことが嫌気されている。



ＡＩＸ事業で、売り上げ計上を予定していた一部プロジェクトの開始が遅れ、計上時期が後ろ倒しとなっていることや、ビジネスメンバー・エンジニアメンバーを中心に人材採用が先行し、投資・費用発生が先行していることが要因。また、ＡＩセキュリティー事業でもグループ会社のバリオセキュア<4494.T>の業績が計画を下回る見通しとなったことが響く。



同時に発表した１０月中間期決算は、売上高３０億９８００万円（前年同期比９．６％増）、営業利益２億５８００万円（同２．９倍）、最終損益１４００万円の赤字（前年同期１億１８００万円の赤字）だった。



