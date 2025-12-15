スマレジが３日ぶり急反騰、年間経常収益の今期目標を前倒しで達成

スマレジ<4431.T>が３日ぶりに急反騰している。前週末１２日の取引終了後、２６年４月期第２四半期累計（５～１０月）の連結決算を発表した。売上高が６２億６４００万円、営業利益が１３億２１００万円だった。前期が単独決算だったため決算短信に増減率の記載はない。前年同期は売上高が５１億５２００万円、営業利益が１１億８３００万円だった。また１０月末に最重要指標と位置付ける年間経常収益（ＡＲＲ）が９９億４０００万円を突破したと発表。今期目標（９４億６０００万円）を前倒しで達成した形となり、業況を評価した買いが流入している。



今期は子会社のネットショップ支援室が提供するプロダクトとスマレジのＰＯＳシステム及び決済システムで機能連携を始めた。同時に連結業績予想の修正を開示。各利益について、これまでのレンジ予想の上限になるとの見通しを示した。売上高予想は据え置いた。２４年１２月に子会社化したネットショップ支援室の取得に伴い発生したのれんについて、取得原価の再配分が完了したため、固定数値での業績予想に見直した。



