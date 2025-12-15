　愛媛FCは15日、水戸ホーリーホックから期限付き移籍中のMF前田椋介(27)が完全移籍となることを発表した。

　前田は7月に愛媛へ期限付き移籍。加入後のJ2リーグ戦で13試合に出場し、1ゴールを記録した。

以下、クラブ発表プロフィール&コメント

●MF前田椋介

(まえだ・りょうすけ)

■生年月日

1998年3月2日(27歳)

■出身地

宮崎県

■身長/体重

170cm/61kg

■経歴

吾田東-吾田中-宮崎日大高-宮崎産業経営大-福島-宮崎-水戸-愛媛-水戸

■出場歴

J2リーグ:124試合2得点

J3リーグ:47試合4得点

リーグカップ:2試合

■コメント

▽愛媛側

「このたび、愛媛FCへ完全移籍する決断をしました。

今シーズン、J3降格という結果を招いてしまったこと、言葉では足りないほど申し訳なく、そして悔しいです。

だからこそこのクラブに残り、必ず這い上がると決めました。

J2へ最短での復帰、さらにその上へ行く為に自分のすべてを懸けて戦います。

そしてどんな状況でも声を枯らしてくれるファン・サポーターの皆さん、支えてくださるスポンサーの皆さま本当にありがとうございます。

J2最短での復帰の為、来シーズンも共に闘ってください!

応援よろしくお願いします!」

▽水戸側

「水戸ファミリーの皆さん

J2優勝&昇格おめでとうございます!

クラブ、行政、パートナー、ファン・サポーター、全員の力で勝ち取ったJ1です!

そして3年半ありがとうございました!

自分の気持ちはこの前伝えさせていただいた通りです。

水戸ホーリーホックでプレーできたことは自分の財産です。

更なるクラブの発展を心から願っています!

本当にありがとうございました!」