水戸MF前田椋介がレンタル中の愛媛に完全移籍「J2へ最短での復帰、さらにその上へ」
愛媛FCは15日、水戸ホーリーホックから期限付き移籍中のMF前田椋介(27)が完全移籍となることを発表した。
前田は7月に愛媛へ期限付き移籍。加入後のJ2リーグ戦で13試合に出場し、1ゴールを記録した。
以下、クラブ発表プロフィール&コメント
●MF前田椋介
(まえだ・りょうすけ)
■生年月日
1998年3月2日(27歳)
■出身地
宮崎県
■身長/体重
170cm/61kg
■経歴
吾田東-吾田中-宮崎日大高-宮崎産業経営大-福島-宮崎-水戸-愛媛-水戸
■出場歴
J2リーグ:124試合2得点
J3リーグ:47試合4得点
リーグカップ:2試合
■コメント
▽愛媛側
「このたび、愛媛FCへ完全移籍する決断をしました。
今シーズン、J3降格という結果を招いてしまったこと、言葉では足りないほど申し訳なく、そして悔しいです。
だからこそこのクラブに残り、必ず這い上がると決めました。
J2へ最短での復帰、さらにその上へ行く為に自分のすべてを懸けて戦います。
そしてどんな状況でも声を枯らしてくれるファン・サポーターの皆さん、支えてくださるスポンサーの皆さま本当にありがとうございます。
J2最短での復帰の為、来シーズンも共に闘ってください!
応援よろしくお願いします!」
▽水戸側
「水戸ファミリーの皆さん
J2優勝&昇格おめでとうございます!
クラブ、行政、パートナー、ファン・サポーター、全員の力で勝ち取ったJ1です!
そして3年半ありがとうございました!
自分の気持ちはこの前伝えさせていただいた通りです。
水戸ホーリーホックでプレーできたことは自分の財産です。
更なるクラブの発展を心から願っています!
本当にありがとうございました!」
