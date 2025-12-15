　J2のいわきFCは15日、順天堂大の3年生MF松本琉雅(21)が2026-27シーズンから加入することが内定したと発表した。契約期間は2027年1月1日から2030年6月30日までとなる。

　茨城県出身の松本は、鹿島アントラーズノルテジュニアユースから帝京高を経て順天堂大へ。帝京時代の22年度全国高校総体(インターハイ)では準優勝に貢献し、優秀選手の1人に選ばれた。

以下、クラブ発表プロフィール&コメント

●MF松本琉雅

(マツモト・ルカ)

■生年月日

2004年9月30日(21歳)

■出身地

茨城県

■身長/体重

175cm/73kg

■経歴

サンハロスFC-鹿島アントラーズノルテJrユース-帝京高-順天堂大

■コメント

「このたび、2026/27シーズンよりいわきFCに加入することになりました、順天堂大学蹴球部の松本琉雅です。

プロサッカー選手としてのキャリアを、いわきFCという素晴らしいクラブでスタートできることを大変光栄に思います。

自分の武器であるドリブルと対人の強さを活かしていわきFCの勝利に貢献していきたいと思います。

いわきFCの一員として全力で戦います。応援よろしくお願いします」