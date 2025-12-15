帝京出身の順天堂大3年生MF松本琉雅、2027年から3年半契約でのJ2いわき加入内定!「全力で戦います」
J2のいわきFCは15日、順天堂大の3年生MF松本琉雅(21)が2026-27シーズンから加入することが内定したと発表した。契約期間は2027年1月1日から2030年6月30日までとなる。
茨城県出身の松本は、鹿島アントラーズノルテジュニアユースから帝京高を経て順天堂大へ。帝京時代の22年度全国高校総体(インターハイ)では準優勝に貢献し、優秀選手の1人に選ばれた。
以下、クラブ発表プロフィール&コメント
●MF松本琉雅
(マツモト・ルカ)
■生年月日
2004年9月30日(21歳)
■出身地
茨城県
■身長/体重
175cm/73kg
■経歴
サンハロスFC-鹿島アントラーズノルテJrユース-帝京高-順天堂大
■コメント
「このたび、2026/27シーズンよりいわきFCに加入することになりました、順天堂大学蹴球部の松本琉雅です。
プロサッカー選手としてのキャリアを、いわきFCという素晴らしいクラブでスタートできることを大変光栄に思います。
自分の武器であるドリブルと対人の強さを活かしていわきFCの勝利に貢献していきたいと思います。
いわきFCの一員として全力で戦います。応援よろしくお願いします」
